O recurso, que também aparece no WhatsApp Web, ainda está em fase de testes para Android e iOS , mas já pode ser encontrado por alguns usuários no Brasil.

O WhatsApp disponibilizou uma nova ferramenta que possibilita o envio de figurinhas com áudio. A função foi liberada nesta terça-feira (24) e logo despertou a curiosidade dos internautas. A partir de agora, nas conversas, é possível escolher entre ativar ou não a sonoridade das imagens clicando apenas no ícone de som disponível no canto superior esquerdo da figurinha.

Agendamento de mensagens

Além das figurinhas sonoras, o aplicativo ganhou mais uma novidade: o agendamento de mensagens. A nova configuração permite que os internautas programem o envio de imagens, documentos e textos para outros horários ou até mesmo outros dias.

Também é possível cancelar o envio ou editar o conteúdo antes do horário programado sem que o destinatário seja notificado.

Veja o passo a passo de como criar e enviar uma figurinha com som

1- Entre em alguma conversa no WhatsApp e vá até a aba de figurinhas;

2- Em seguida, selecione o ícone “criar figurinhas”;

3- Após isso, escolha o vídeo que você deseja transformar em figurinha e clique em cima;

4- Selecione o trecho, de 1 a 5 segundos, que você quer e clique em “avançar” ou "ok";

5- Escolha também que pate do vídeo você deseja que apareça e aperte no botão verde de “enviar”, situado no canto superior direito da tela;

6- Pronto, você já criou e enviou a sua figurinha com áudio!