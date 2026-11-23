Criança indígena foi atingida na cabeça durante a madrugada de domingo (22), na Terra Indígena Ligeiro, em Charrua (RS); Polícia Federal investiga o caso

Equipes da PF estiveram no local para realizar perícias, coletar vestígios e reunir informações (Reprodução/TV Globo)

A Polícia Federal investiga a morte de um menino de 3 anos na Terra Indígena Ligeiro, em Charrua, no Norte do Rio Grande do Sul. A criança foi atingida por um disparo de arma de fogo enquanto dormia em casa, na madrugada deste domingo (22).

A vítima foi identificada como Yuri Gabriel Inácio Carvalho. Segundo a Polícia Federal, o disparo ocorreu durante um conflito entre indígenas na região. Após o crime, equipes da PF estiveram no local para realizar perícias, coletar vestígios e reunir informações que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte.

A investigação está em andamento e, até o momento, a Polícia Federal não informou a autoria do disparo nem esclareceu se o tiro que matou a criança tinha como alvo algum dos envolvidos no conflito.



Veículos de imprensa da região apontam que um grupo armado teria invadido a comunidade e atirado várias vezes. A origem dos disparos, a motivação e a identidade dos envolvidos são investigadas pela PF.

Em outubro, a Polícia Federal mobilizou 175 policiais na Operação Diáspora e cumpriu 26 mandados de busca e apreensão em Charrua, Tapejara e Ronda Alta. A PF investiga expulsões de famílias indígenas, confrontos armados, agressões e roubos na região. Também estão sob investigação suspeitas de tráfico de drogas, arrendamento irregular de terras destinadas à agricultura e extração ilegal de madeira.