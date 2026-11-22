Linha de instabilidade se formou na região de Sorocaba e está se deslocando para a Grande São Paulo

O maior potencial para granizo, rajadas de vento e chuva forte é esperado nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e parte de Sorocaba (Paulo Pinto/Agência Brasil)

As chuvas que caem na cidade de São Paulo neste domingo, 22, colocam toda a capital paulista, incluindo as marginais Pinheiro e Tietê, em estado de atenção para alagamentos. O alerta foi feito pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), vinculado à Prefeitura, por volta das 18h. A quantidade de pontos de alagamento, contudo, ainda estava zerada por volta das 19h.

Cidades da Região Metropolitana de São Paulo, como São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá e Santo André, na região do ABC paulista, também começam a ser atingidas pelas chuvas, informa a Defesa Civil, que chegou a enviar alerta severo de chuva para os municípios por volta das 18h30.

De acordo com o CGE, uma linha de instabilidade se formou na região de Sorocaba e está se deslocando para a Grande São Paulo, "onde deve provocar pancadas de chuva variando de moderada a forte intensidade".

O centro informou que os pontos de chuva mais intensos estavam concentrados nos municípios de Cotia, Itapevi e Itapecerica da Serra e que as precipitações "devem se deslocar para a capital paulista e atravessar a cidade de oeste para leste nas próximas horas".

Por volta das 18h45, a Defesa Civil informava sobre a chuva se espalhando pelas regiões central e leste da cidade. "Tem raios, vento e condição para granizo", informou o órgão, que, até o momento, não havia identificado ocorrências provocadas pelos temporais.

Previsão para os próximos dias

De acordo com o CGE, a previsão é de tempo abafado e sol entre nuvens e pancadas de chuvas no final das tardes dos próximos dias.

Na segunda, 23, os termômetros devem variar entre mínimas de 22°C e máximas que podem ultrapassar os 29°C, com índices de umidade acima de 55%. "A partir do meio da tarde retornam as condições para pancadas de chuva variando de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas localizadas de vento", diz o centro.

Já na terça, 24, persistem as mesmas condições: soma de tempo abafado ao longo do dia, com chuvas fortes no final da tarde. As mínimas ficam em torno de 22°C e as máximas podem chegar aos 31°C, com índices de umidade acima de 55%.

