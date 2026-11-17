Iniciativa tem o objetivo de promover a conscientização pela liberdade religiosa e diversidade cultural, celebrando Semana Nacional da Consciência Negra

O Oxê de Xangô é o orixá da lei e da justiça nas religiões de matriz africana, é um machado com lâminas nas duas pontas, simbolizando a igualdade no julgamento (Reprodução/ Idafro)

Em comemoração a Semana Nacional da Consciência Negra, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, inaugura nesta terça-feira (17), às 17h, a escultura do Oxê de Xangô, símbolo da Justiça na tradição iorubá e patrimônio da cultura afro-brasileira. A escultura será instalada no hall do Salão Nobre, no 2° andar do edifício-sede.

A homenagem atende a um pedido feito pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, em reconhecimento à decisão do Plenário do STF, de novembro de 2024, que entendeu que a presença de símbolos religiosos em locais e órgãos públicos não fere a laicidade do Estado.

A iniciativa tem como objetivo promover a conscientização e o respeito sobre liberdade religiosa e diversidade cultural, além de celebrar valores que dialogam diretamente com a missão do Poder Judiciário: imparcialidade, equilíbrio, ponderação e responsabilidade no exercício de julgar.

Na tradição, iorubá, Xangô está associada à justiça, à autoridade e ao equilíbrio, sendo o Oxê o instrumento que simboliza esses valores tradicionalmente relacionados ao orixá. A peça consiste em um machado com lâminas dos dois lados.

Ainda no âmbito do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, o Supremo promove nesta terça-feira (17) mais uma edição do projeto Diálogos Acadêmicos, às 16h , no Salão Nobre.

O convidado dessa edição é o professor Rodrigo Vitorino Souza Alves, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que abordará o tema “Liberdade Religiosa e Democracia Constitucional”.

Confira matéria no Correio Braziliense.