Segundo os autores, essas comunidades podem prejudicar a saúde mental dos jovens, estimular a violência contra mulheres e afastar os próprios homens da busca por ajuda psicológica

Machosfera é o mais novo problema de saúde pública, segundo artigo científico (.)

Em comunidades digitais, mulheres são apresentadas como interesseiras, manipuladoras e responsáveis pelas frustrações masculinas. Influenciadores ensinam técnicas de controle psicológico, humilhação e manipulação emocional, atacam feministas, mães solteiras e mulheres acima dos 30 anos. O mais preocupante é que esses conteúdos, frequentemente, aparecem disfarçados de conselhos sobre relacionamentos e desenvolvimento pessoal masculino.

Esse é o lado tóxico da chamada machosfera, fenômeno que levou os pesquisadores Sarah Hawkes e Kent Buse a defenderem, em artigo publicado em outubro de 2026 na revista científica The Lancet, seu enfrentamento como questão de saúde pública. Segundo os autores, essas comunidades podem prejudicar a saúde mental dos jovens, estimular a violência contra mulheres e afastar os próprios homens da busca por ajuda psicológica.

No Brasil, pesquisa do NetLab/UFRJ, em parceria com o Ministério das Mulheres, identificou 137 canais misóginos no YouTube, com 3,9 bilhões de visualizações. Em 80% deles foram encontradas estratégias de monetização. Assim, nota-se que o ódio também se tornou mercadoria.

O perigo está na transformação de inseguranças, rejeições e dificuldades pessoais em ressentimento contra as mulheres. Jovens vulneráveis encontram nesses ambientes uma falsa explicação para seus problemas, além de modelos de masculinidade baseados na superioridade e no desprezo feminino.

O enfrentamento exige educação emocional, atenção à saúde mental e responsabilidade das plataformas digitais. Afinal, uma sociedade que permite a exploração comercial do ressentimento masculino, ameaça a segurança das mulheres e compromete a formação emocional de seus próprios homens.