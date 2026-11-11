Quem era Beatriz Vitória, jovem que morreu e pode ter sido enterrada viva em MG

Corpo da jovem estava com as mãos e os pés amarrados com fio metálico

Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota foi encontrada morta em outubro, em Jaboticatubas (Reprodução/Redes sociais)

A jovem Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota, de 27 anos, encontrada morta em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte, no último mês de outubro, era balconista de loja e era descrita como "companheira" e "alegre" pelos amigos e familiares.

Na última quinta-feira (5), o ex-namorado de Beatriz, Samuel Castro Melo, de 18 anos, e a atual companheira dele, Carla Luiza da Silva, de 23, foram indiciados por feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menores.

Nas redes sociais, Beatriz contava com 6 mil seguidores. Em entrevista à TV Globo, a amiga e empreendedora Andreza Nayad Moreira contou que a jovem demonstrava carinho nos pequenos gestos. "Ela era muito amiga, muito parceira", disse.

Já a mãe da vítima, Marisa Pereira, afirmou ter uma relação próxima com a filha e disse que costumavam conversar e brincar juntas. "Minha filha era só alegria. Perdi assim uma parceira, uma companheira, um anjo do meu lado", afirmou à TV Globo.

Laudo indica possibilidade de jovem ter sido enterrada vida

Segundo o laudo do Instituto Médico-Legal (IML), ao qual o Estadão teve acesso, os peritos identificaram um material escurecido nas vias respiratórias da vítima. O resultado indica a possibilidade de a jovem ter sido enterrada viva. "Havia ainda a presença de material arenoso/pastoso na luz traqueal", escreveram.

Em nota ao Estadão, Dracon Cavalcante, advogado de Melo, afirmou que vai solicitar um novo laudo ao IML e tentar individualizar o julgamento do cliente, já que ele e a atual namorada são investigados no mesmo processo.

A reportagem procurou a defesa de Silva, e aguarda retorno.

O laudo foi anexado à investigação na segunda-feira (9). O corpo de Beatriz estava com as mãos e os pés amarrados com fio metálico e recoberto por material arenoso e terroso.

Os exames também constataram fraturas no rosto e marcas em diferentes regiões do corpo da vítima. Segundo o laudo, Beatriz apresentava um hematoma na região da cabeça, sangramento interno na musculatura do pescoço e outro hematoma na região do peito.

O documento ainda descreve a presença de dentes rosados, o que, de acordo com o IML, pode indicar morte por asfixia. Apesar dos apontamentos, a causa oficial da morte não foi determinada no exame, porque o estado avançado de decomposição comprometeu parte das análises.

Familiares da vítima levantaram a possibilidade de ela estar grávida. Porém, os exames não atestaram indícios de gravidez.

Relembre o caso

Em entrevista coletiva, a delegada Anala Lelis, da Delegacia de Jaboticatubas, afirmou que, na noite do dia 9 de outubro, quando desapareceu, Beatriz estava em um bar na cidade com alguns amigos.

Segundo o delegado Alexandre Fonseca, da Divisão Especializada de Referência à Pessoa Desaparecida, uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um carro parou a alguns metros do bar.

O delegado afirmou que três pessoas estavam no carro: Melo, ex-namorado de Beatriz; Carla, atual namorada dele; e uma adolescente que não foi identificada.

As testemunhas relataram aos policiais que Beatriz recebeu uma ligação de um número desconhecido, mas que, pelo teor da conversa, identificaram que o ex-namorado dela estava do outro lado da linha.

Segundo Anala, após receber a ligação, a vítima foi em direção a uma rua de terra e, depois, retornou ao bar. As testemunhas disseram aos policiais que Beatriz voltou para a rua de terra, mas, antes de deixar a mesa, avisou que, caso não voltasse em cinco ou dez minutos, eles deveriam procurar por ela.

Quando a jovem não retornou, os amigos tentaram localizá-la, mas não tiveram sucesso. No mesmo dia, eles comunicaram o desaparecimento à família e à Polícia Civil.

A investigação

O delegado Alexandre Fonseca afirmou que os três ocupantes do carro foram ouvidos, mas que havia contradições nos depoimentos. No dia 21 de outubro, os policiais decidiram procurar o pai da adolescente, que conversou com a menina e a convenceu a colaborar com a investigação.

"Ela demonstrou muito medo dos demais autores, mas colaborou e indicou para nós a região onde o corpo estava desovado", disse Fonseca. Segundo ele, o corpo estava em uma região conhecida como "loteamento dos portugueses", onde está sendo construído um condomínio de alto padrão.

Um dos investigadores identificou uma área com terra remexida e muitas moscas. Os policiais já haviam levado equipamentos para escavação e localizaram o corpo, com as mãos e os pés amarrados, em uma cova de profundidade baixa a média.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado pela Polícia Civil para auxiliar na retirada do corpo, mas não precisou intervir.

Os agentes também localizaram um chinelo e uma capa de celular que pertenciam a Beatriz. O irmão da vítima confirmou a identidade dela após ver uma foto de uma tatuagem extensa na perna, identificada por uma perita.

Melo e Carla foram presos em flagrante na noite do dia 21 de outubro, e os celulares deles foram apreendidos. Segundo Fonseca Melo afirmou em depoimento que a adolescente era responsável pela "mentoria, dinâmica e execução" do crime. Ele também disse que Carla não teria participado da ação.

O delegado afirmou que a adolescente disse ter ficado dentro do carro e não ter participado da dinâmica do crime. Ela teria percebido algo de errado quando Beatriz não retornou para o veículo.

A Justiça de Minas Gerais converteu em preventiva a prisão dos suspeitos no dia 22 de outubro. A decisão foi tomada durante audiência de custódia na comarca de Jaboticatubas.

Segundo o magistrado responsável pela determinação, a medida foi adotada para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e atender à conveniência da instrução criminal.