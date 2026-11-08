Tema da redação do Enem 2026 é "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal"

A avaliação conta com textos de apoio para que o candidato discorra, em até 30 linhas, sobre o tema proposto

Team of university colleagues are doing research for a class project, focusing on business administration and accounting. Students collecting important data from library database. Close up. (Foto: Dragos Condrea)

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, realizada neste domingo (8), é "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal".

A avaliação conta com textos de apoio para que o candidato discorra, em até 30 linhas, sobre o tema proposto.

Para ter um bom desempenho, é importante que o candidato conheça o estilo da prova e as regras da redação do Enem, que são detalhadas no Guia do Participante.

Além da redação, os mais de 5 milhões de inscritos no Brasil, sendo 281.276 em Pernambuco, terão que responder questões de linguagens e códigos e de ciências humanas.

Texto dissertativo-argumentativo

No texto do tipo dissertativo-argumentativo, o autor deverá defender um ponto de vista sobre determinado assunto. A redação deve ser fundamentada com argumentos, com o objetivo de convencer o leitor sobre determinada opinião.

“É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Por isso, a dupla natureza desse tipo textual: é argumentativo, porque defende um ponto de vista, uma opinião, e é dissertativo, porque utiliza explicações para justificá-lo”, explica o Guia do Participante.

Avaliação

Os avaliadores vão atribuir notas de 0 a 200 a cinco competências textuais presentes na redação. A soma delas compõe a nota total, que pode chegar a 1.000 pontos.

As cinco competências avaliadas na redação do Enem são:

demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema;

selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

É importante lembrar que o candidato deve passar o rascunho a limpo na Folha de Redação, que será corrigida pelos avaliadores. Deve-se reservar um tempo específico para fazer essa transcrição, uma vez que a folha de rascunho não é levada em conta na correção.

O que pode zerar a redação?

Entre as situações que podem levar à nota zero ou anulação, previstas no edital, estão:

fuga ao tema;

textos menores do que 8 linhas;

inclusão de trecho deliberadamente desconectado do tema proposto;

desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa;

desrespeito à seriedade do exame.

Relembre os últimos 10 temas da redação do Enem

2025: Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira

2024: Desafios para a valorização da herança africana no Brasil

2023: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil

2022: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil

2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

2020: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira

2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

