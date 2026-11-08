Portões do Enem 2026 são fechados neste domingo (8); prova começa às 13h30

No primeiro dia de exame, os candidatos respondem a questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da elaboração da Redação

Movimentação no primeiro dia de provas do Enem 2026 (Sandy James/DP Foto)

Estão fechados os portões para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. O acesso aos locais de prova foi interrompido às 13h deste domingo (8). As provas começam às 13h30.

No primeiro dia de exame, os candidatos respondem a questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da elaboração da Redação. Já no domingo seguinte, dia 15 de novembro, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Pernambuco contabiliza 281.276 inscrições confirmadas. Desse total, aproximadamente 211,8 mil são gratuitas e 69,4 mil são pagantes. Em todo o Brasil, são 5.051.345 inscritos.

Entre os participantes pernambucanos, 91.824 são estudantes concluintes da rede pública de ensino. Para a aplicação das provas, a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) autorizou a utilização de 533 escolas estaduais.

