Portões abertos para o primeiro dia de Enem 2026; Pernambuco tem 281 mil inscritos

Portões dos locais onde serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 neste domingo (8) foram abertos äs 12h (Sandy James/DP Foto)

Estão abertos os portões onde serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, neste domingo (8). De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Pernambuco contabiliza 281.276 inscrições confirmadas. Desse total, aproximadamente 211,8 mil são gratuitas e 69,4 mil são pagantes. Em todo o Brasil, são 5.051.345 inscritos.

Segundo o cronograma do exame regular de 2026, o fechamento dos portões, abertos às 12h (meio-dia), ocorrerá pontualmente às 13h, considerando o horário oficial de Brasília.

O início da aplicação das provas está marcado para às 13h30. A entrada de participantes é estritamente proibida após o encerramento dos portões.

No primeiro dia de exame, os candidatos respondem a questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da elaboração da Redação. Já no domingo seguinte, dia 15 de novembro, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

O que levar

Segundo as regras da prova, é obrigatório levar documento oficial de identificação com foto aceito no edital e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

O participante também pode levar o documento digital, mas somente através do aplicativo oficial válido. A prova não aceita capturas de tela, fotografias, arquivos na galeria e cópia do documento.

Também está permitido levar lanches, bebidas e medicamentos, que devem passar por vistoria da equipe de aplicação. No caso de bebidas, elas precisam estar armazenadas em garrafas transparentes e preferencialmente sem rótulo.

Itens proibidos

Os objetos que estão proibidos na prova devem ser guardados no envelope porta-objetos, estão inclusos aparelhos celulares, relógios, lápis e borracha.

O celular deve ficar completamente desligado, com alarmes desativados, e permanecer lacrado no envelope porta-objetos até a saída definitiva do local. Se emitir som, mesmo dentro do envelope, o participante é eliminado do Enem.

Sobre a prova

Estruturado em dois dias de aplicação, o exame é composto por 180 questões de múltipla escolha — abrangendo Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática — e por uma redação de até 30 linhas.

As avaliações de Linguagens, Ciências Humanas e a prova de Redação ocorrem no primeiro dia, reservando-se o segundo dia para Ciências da Natureza e Matemática. Além disso, no primeiro dia de prova, os estudantes devem elaborar uma redação dissertativo-argumentativa em norma-padrão da língua portuguesa.

O texto exige a defesa de uma tese e a elaboração de uma proposta de intervenção alinhada aos direitos humanos, sendo avaliado em cinco competências que somam até 200 pontos cada.

