Empresário que matou gari em BH é indiciado por três crimes

Se condenado pelos três crimes, a pena do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior pode chegar a 35 anos de prisão

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, confessou ter matado a tiro o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44. (Reprodução / Redes sociais)

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, foi indiciado pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos. De acordo com a Polícia Civil, ele deve responder pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma e ameaça. Se condenado, a pena pode chegar a 35 anos de prisão

O crime aconteceu no dia 11 de agosto, após o empresário se irritar com uma via bloqueada pela presença de um caminhão de lixo. Em depoimento, Renê confessou que usou a arma de sua esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, contra Laudemir, que morreu após ser atingido nas costelas.

A filha de Laudemir, uma adolescente de 15 anos, entrou com uma ação judicial com pedido de uma indenização de R$ 500 mil por danos morais, pensão alimentícia e custeio de tratamento psicológico.

