El Niño: Nordeste recebe 47% dos investimentos do governo federal para redução de impactos

Ao todo, R$ 17 bilhões são destinados à região; em Pernambuco, ações compreendem construção de adutora no Agreste e bombeamento de água no Sertão

Bombeamento de água do São Francisco estão entre ações - Imagens da transposição do Rio Francisco. Salgueiro, 28/05/2025 (Rafael Vieira/DP Foto)

O Nordeste do Brasil recebeu 47,17% dos investimentos do governo federal para ações de prevenção e resposta aos efeitos do El Niño. Do total de R$ 35,83 bilhões anunciados por representantes do executivo federal nesta quarta-feira (2), R$ 16,9 bilhões foram direcionados para a manutenção da segurança hídrica da região, que deverá ser uma das mais impactadas pelo fenômeno climático.

Os números citados foram apresentados, em coletiva de imprensa, pelos ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima; da Integração e do Desenvolvimento Regional e da Casa Civil. As estratégias contemplam desde o atendimento a comunidades ribeirinhas no Norte e prevenção a incêndios em biomas brasileiros no Centro-Oeste e até o excesso de chuvas no Sul do país.

Para o Nordeste, o foco está concentrado na disponibilidade de água, na produção e no abastecimento de alimentos. Apesar disso, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, afirmou que os monitoramentos indicam que os principais reservatórios da região se encontram em situação confortável, quando comparados a períodos anteriores.

Cerca de R$ 10 bilhões estão voltados à construção de 2.800 km de canais e adutoras e a novos reservatórios, que deverão acrescer 2,2 milhões de metros cúbicos de água. Todos são integrantes do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf). Ainda de acordo com a pasta, 172 mil cisternas e 162 barragens deverão ser recuperadas.

Ações em Pernambuco

Em Pernambuco, as ações mencionadas incluem o bombeamento de água no Eixo Norte da Transposição do São Francisco, no trecho entre Cabrobó e Terra Nova, na mesorregião do São Francisco, e Salgueiro, no Sertão Central; e a construção de uma adutora no Agreste. A cidade não é especificada e o tempo de execução não foi detalhado.

Outra estratégia contemplada pelos recursos é o investimento de R$ 4,8 bilhões na Operação Carro-Pipa, que abastece comunidades que já sofrem com o estresse hídrico e que podem ficar ainda mais vulneráveis. Do total, R$ 2,1 bilhões já foram repassados. Ao todo, 12 milhões de pessoas devem ser beneficiadas pela ação.

Investimentos estruturantes e transversais

No entanto, segundo a Casa Civil, o total de R$ 35,83 bilhões discriminados na coletiva não compreende todo o investimento do governo federal para lidar com os chamados "eventos climáticos extremos", dos quais o El Niño seria um deles. Documentos aos quais a reportagem teve acesso apontam que os recursos investidos, desde 2023, somam R$ 458,93 bilhões.

As estratégias articuladas de forma transversal compreendem desde o Novo PAC (Programa de Aceleração de Crescimento), com ações que visam assegurar a infraestrutura adequada para possíveis desafios, segurança hídrica e prevenção a desastres; até aqueles que respondem a velhos problemas e propõem soluções futuras, como a transição energética.