Seca: 75% do território nacional registra o fenômeno; Em Pernambuco teve aumento

Áreas são registradas no Norte e no Nordeste. Em dez estados, 100% do território registrou seca em setembro

Governo federal reconheceu situação de emergência no Amapá em decorrência da estiagem (Prefeitura de Tartarugalzinho/Divulgação)

Entre agosto e setembro houve um aumento da área com registro seca no Nordeste e Norte, o que acarretou no aumento do porcentual de território nacional com registro do fenômeno, que passou de 67% para 75%. No Nordeste, Pernambuco é um dos estados em que a seca aumentou.

Os dados são da última atualização do Monitor de Secas, divulgada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Além de Pernambuco, os demais estados nordestinos com aumento da área com seca foram: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. Apenas o Piauí não está na lista.

Os demais estados do País que registram aumento são: Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Ao todo são 13 unidades da federação registram aumento da área seca.

Com isso, em dez unidades da Federação 100% do território registravam seca em setembro: Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão Piauí, Roraima, Sergipe e Tocantins.

O Amazonas é o estado com maior extensão de área com seca em setembro, superando 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Em seguida estão o Pará (1,26 milhão de km²), Minas Gerais (579 mil km²), Bahia (542 mil km²) e Maranhão (332 mil km²).

Amapá está em emergência

O governo federal reconheceu nesta terça-feira (20) situação de emergência em 14 municípios do Amapá em decorrência da estiagem. O estado tem 16 cidades, ao todo.

A Portaria nº 3.595, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, considera decreto do governo do Amapá, que trata da situação provocada pela falta de chuva.

Em outras duas portarias, publicadas na segunda-feira (19), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou a transferência de R$ 4,1 milhões para ações de Proteção e Defesa Civil no estado. O governo do Amapá receberá R$ 3,18 milhões, enquanto o município de Tartarugalzinho terá R$ 945,8 mil.

Os recursos serão destinados, em parcela única, a ações de resposta à estiagem e outros desastres. O prazo estabelecido para uso dos recursos é de 180 dias.