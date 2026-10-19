Estudantes bloqueiam o acesso ao Museu do Louvre

Museu não abriu como estava previsto às 9h00 (4h00 de Brasília GMT) devido a um protesto organizado por estudantes da Escola do Louvre

Manifestantes, incluindo estudantes da École du Louvre, bloqueiam a entrada do Museu do Louvre (DIMITAR DILKOFF/AFP)

Manifestantes bloquearam nesta segunda-feira (19) o acesso ao Louvre, em Paris, em apoio ao movimento estudantil e para denunciar "a repressão policial", informaram à AFP vários sindicatos e a direção do museu mais visitado do mundo.

O museu não abriu como estava previsto às 9h00 (4h00 de Brasília GMT) devido a um protesto organizado por estudantes da Escola do Louvre, informou a direção da instituição. Um panfleto distribuído na área afirma: "Estamos orgulhosos de anunciar que bloqueamos o maior museu do mundo".

Há várias semanas, estudantes do Ensino Médio estão mobilizados na França para exigir melhores condições em sua educação.

No sábado, uma manifestação contra o custo de vida elevado terminou em uma onda de distúrbios e saques "sem precedentes", segundo as autoridades, com quase 2.400 detenções, centenas de estabelecimentos comerciais saqueados e graves danos a prédios públicos.

A direção do Louvre afirmou que o bloqueio desta segunda-feira, liderado por quase 50 estudantes da Escola do Louvre, não está diretamente vinculado ao museu, utilizado como "caixa de ressonância" do movimento.

A data corresponde ao primeiro aniversário do roubo de joias no museu, que deixou a instituição em uma profunda crise.

O sindicato CFDT destacou que estudantes de Belas Artes também se uniram à ação desta segunda-feira.

Em seu panfleto, os alunos mobilizados não citam as jornadas de protesto do fim de semana, mas apoiam "a luta pelo direito de estudar, de trabalhar, de viver livremente em boas condições".

Localizada dentro do museu, a Escola do Louvre é um centro de Ensino Superior que oferece cursos de História da Arte, Arqueologia, Epigrafia, Antropologia e Museologia.