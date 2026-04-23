Caso Felca: réus negam acusações e ficam em silêncio sobre ameaças em audiência no Fórum de Olinda

Durante audiência realizada nesta quinta (23), em Olinda, acusados optaram por não depor e advogados apontaram possíveis irregularidades na investigação

Felca publicou vídeo denunciando adultização (Reprodução de vídeo/Felca via YouTube)

Os dois suspeitos de envolvimento em ameaças contra o youtuber Felipe Bressanim (Felca) permaneceram em silêncio durante a audiência de instrução e julgamento realizada na manhã desta quinta-feira (23), na 3ª Vara Criminal de Olinda, no Grande Recife.

Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, e Paulo Vinícius Oliveira Barbosa, de 21, exercitaram o direito constitucional de não responder às perguntas durante o interrogatório. Segundo a defesa, ambos negam todas as acusações.

A oitiva teve início por volta das 12h30 e durou menos de uma hora. Durante a audiência, foram ouvidos policiais civis de Pernambuco e de São Paulo, além da irmã de Cayo, arrolada como testemunha de acusação. A defesa de Paulo optou por dispensar as testemunhas que havia indicado.

O advogado Josenildo Meneses afirmou que seu cliente, Cayo, sustenta inocência e decidiu permanecer em silêncio como estratégia de defesa. Já o advogado Nilton Barbosa, que representa Paulo Vinícius, também reforçou que o cliente nega envolvimento nos crimes.

A defesa de Paulo ainda alega que houve violação de domicílio durante a operação policial, o que, segundo o advogado, pode tornar ilegais as provas obtidas, incluindo um computador apreendido que, de acordo com a polícia, seria utilizado para acessar sistemas da Secretaria de Defesa Social (SDS). A perícia sobre o equipamento ainda está em andamento.

Com o encerramento da audiência, foi estabelecido prazo para que a Polícia Técnica finalize a extração de dados e junte os laudos ao processo. Após essa etapa, a defesa deverá se manifestar novamente, antes da definição dos próximos passos pela Justiça.

Através de nota oficial, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) confirmou que encerrada a fase de instrução e que a 3ª Vara Criminal de Olinda analisará o caso.

A nota na íntegra:

"A 3ª Vara Criminal de Olinda realizou, hoje (23/04/2026), das 11h20 às 13h20, a audiência de instrução e julgamento de Vinícius Oliveira Barbosa e Cayo Lucas Rodrigues dos Santos na ação penal n. 0001569-89.2025.8.17.5990. Foram colhidos os depoimentos das nove testemunhas arroladas pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e pela defesa e também ocorreu o interrogatório dos dois réus. A fase de instrução do processo foi concluída.

Agora, a 3ª Vara Criminal de Olinda vai analisar o caso para poder concluir o julgamento do processo. Ainda não há previsão para a sentença da ação penal. Os réus respondem, nesse processo, pelo cometimento de crimes cibernéticos diversos (Invasão de Dispositivo Informático, Estelionato Eletrônico e Fraude Eletrônica) e o crime de Ameaça (não só ao influenciador Felca mas também a outras vítimas)."

Relembre o caso

Os dois suspeitos foram presos em 25 de agosto do ano passado. Cayo é investigado por supostamente liderar uma organização criminosa digital envolvida em invasões de sistemas, falsificação de documentos e outros crimes cibernéticos.

De acordo com as investigações, ele também teria participado das ameaças contra Felca, que vieram à tona após uma psicóloga ligada ao canal do youtuber receber mensagens de morte.

Apesar de, em depoimento anterior, admitir envolvimento em ataques a sistemas governamentais, Cayo nega participação nas ameaças ao influenciador. Já Paulo Vinícius, preso durante a operação, também afirma não ter ligação com os crimes.

Os réus seguem presos e aguardam o andamento do processo.