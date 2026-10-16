Corpo de brasileiro morto na Turquia é liberado; família pede ajuda para bancar retorno ao País

O empresário Lucas Nascimento de Medeiros morava em Portugal e estava na Turquia a turismo

, de 33 anos, é natural de Natal, no Rio Grande do Norte (Reprodução/Redes sociais)

A família do brasileiro Lucas Nascimento de Medeiros, de 33 anos, iniciou uma campanha de arrecadação para custear o transporte do corpo da Turquia para o Brasil e despesas jurídicas relacionadas ao caso. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, o empresário morreu durante uma viagem turística ao país, onde havia sido detido e aguardava deportação. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas.

O corpo foi liberado na quinta-feira (15) e deve chegar ao Brasil no sábado (17).

Segundo a família, durante o reconhecimento no necrotério, uma das irmãs de Lucas pode ver apenas o rosto do empresário. A família busca esclarecer o que aconteceu antes da morte e obter informações sobre as circunstâncias do caso.

Na página da campanha, os familiares afirmam que precisam de ajuda financeira para pagar o transporte do corpo, a documentação necessária e os procedimentos para o retorno ao Brasil. Os recursos também devem contribuir para a contratação de advogados.

"Qualquer contribuição será de grande importância para ajudar a família a enfrentar esse momento tão doloroso e permitir que Lucas retorne ao seu país para receber uma despedida digna, junto de seus familiares", diz o texto da arrecadação.

Lucas vivia em Portugal e estava na Turquia a turismo quando se envolveu em uma discussão de cunho religioso, segundo informações relatadas pela família. Após procurar as autoridades locais para comunicar o episódio, ele acabou detido em um centro de remoção migratória.

A família esperava que ele retornasse ao Brasil por meio de um procedimento de deportação, mas perdeu contato com o empresário antes da data prevista para a chegada.

A morte foi comunicada aos familiares em 12 de outubro. Desde então, eles questionam as informações recebidas sobre o caso e tentam esclarecer onde e em quais circunstâncias Lucas morreu.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que registrou a comunicação do óbito após ser procurada pela família e confirmar a informação com o Consulado-Geral do Brasil em Istambul. O registro foi encaminhado para análise das providências cabíveis.

O Ministério das Relações Exteriores disse em nota que acompanha o caso e presta assistência aos familiares.

