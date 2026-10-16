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Mais de 500 mil crianças e adolescentes trabalhavam em atividades de risco no Brasil, diz IBGE

Lista inclui trabalho na construção civil, em matadouros, comércio ambulante em locais públicos, coleta de lixo, entre outras

Estadão Conteúdo

Publicado: 16/10/2026 às 11:25

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Cerca de 1,4% realizava trabalho infantil classificado na Lista TIP em 2025/© VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

Cerca de 1,4% realizava trabalho infantil classificado na Lista TIP em 2025 (© VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL)


Cerca de 525 mil crianças e adolescentes exerciam atividades consideradas como as piores formas de trabalho infantil em 2025. É o menor contingente da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), iniciada em 2016.

As atividades estão descritas na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil (TIP), do governo federal, e envolvem risco de acidentes ou são prejudiciais à saúde. A lista inclui trabalho na construção civil, em matadouros, comércio ambulante em locais públicos, coleta de lixo, entre outras.

Ao considerar o total de 37,8 milhões de pessoas nessa faixa etária, 1,4% realizava trabalho infantil classificado na Lista TIP em 2025, porcentual próximo ao registrado em 2024 (1,5%). No entanto, houve uma queda de 6,3% em relação ao total de 2024, quando 560 mil crianças e jovens de 5 a 17 anos estavam nessa condição no país.

A distribuição por faixas etárias revela uma concentração entre adolescentes mais velhos. O grupo de 16 e 17 anos concentra quase dois terços de todos os casos de risco do país, com 333 mil jovens, o que representa 63,4% do total de menores na Lista TIP.

Na faixa de 14 e 15 anos, são 127 mil adolescentes, o que corresponde a 24,2% dos enquadrados em situação de pior tipo de trabalho infantil. Entre 5 e 13 anos, são 65 mil crianças, representando 12,4% dos casos na Lista TIP.

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brasil , Crianças , IBGE , Lista TIP , MTE , Trabalho , trabalho infantil
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