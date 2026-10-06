Tio de Boulos morre após ser atropelado em discussão de trânsito em São Paulo

Carlos Boulos, de 80 anos, estava internado desde sábado (3); motorista envolvido no atropelamento foi indiciado por homicídio doloso e permanece em liberdade

Carlos havia descido de sua caminhonete para conversar com o motorista de outro veículo envolvido na batida (Reprodução / TV Globo)

O cirurgião-dentista Carlos Boulos, de 80 anos, tio do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (PSOL), morreu na madrugada desta terça-feira (6), em São Paulo. Ele estava internado em estado grave desde sábado (3), quando foi atropelado após uma discussão provocada por uma colisão de trânsito na Avenida 23 de Maio, na região central da capital paulista.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Carlos havia descido de sua caminhonete para conversar com o motorista de outro veículo envolvido na batida. Durante o desentendimento, ele foi atingido pelo automóvel.

O motorista fugiu em alta velocidade após o atropelamento. Carlos foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu internado por três dias. A morte foi comunicada à Polícia Civil pelo irmão da vítima, Marcos Boulos, pai de Guilherme Boulos. Com a confirmação da morte, o caso, que inicialmente era investigado como tentativa de homicídio, passou a ser tratado como homicídio consumado.

O motorista foi identificado pela Polícia Civil a partir de imagens que registraram a ocorrência. Ele prestou depoimento e foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar ou assunção do risco de provocar a morte. O homem, no entanto, permanece em liberdade.

O caso é investigado pelo 5º Distrito Policial, na Aclimação. Segundo a SSP-SP, a autoridade policial trabalha na conclusão do inquérito, que deverá ser encaminhado ao Poder Judiciário. A investigação deverá esclarecer a dinâmica da colisão, o que ocorreu durante o desentendimento entre os dois motoristas e as circunstâncias do atropelamento e da fuga.