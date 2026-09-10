Crianças desaparecidas no Maranhão não estão entre as encontradas nos EUA

Desaparecidos, os irmãos Allan Michael, de 4 anos, e Ágatha Isabelly, de 6 (Acervo familiar/Divulgação)

A Polícia Federal (PF) informou, na quarta-feira (9), que as crianças Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4 anos, desaparecidas desde janeiro no município de Bacabal (MA), não estão entre os 163 menores encontrados no fim de agosto durante a Operação Statewide Shield, na Flórida, Estados Unidos. A corporação também informou ter solicitado a inclusão dos nomes dos irmãos na lista de buscas da Interpol.

“Segundo informações das autoridades norte-americanas, nenhuma criança brasileira está entre as 163 pessoas localizadas recentemente nos Estados Unidos no âmbito da Operação Statewide Shield”, declarou a PF em nota.

A apuração foi motivada por um pedido da mãe dos irmãos, que acionou a Polícia Federal para que o caso fosse inserido na Difusão Amarela da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). As suspeitas de que os dois pudessem estar no grupo resgatado surgiram após a família ter acesso a fotografias das crianças localizadas nos EUA e notar semelhanças físicas com Allan.

A Difusão Amarela é um alerta internacional emitido pela Interpol, rede policial que engloba 196 países, para auxiliar na localização de pessoas desaparecidas em todo o mundo.

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Entenda o caso

A mãe das crianças, Clarice Cardoso, disse à Agência Brasil ter sido procurada pela Interpol para verificar a possibilidade de os filhos estarem entre as crianças resgatadas durante a ação de combate ao tráfico de pessoas na Flórida.

Ágatha e Allan foram vistos pela última vez em 4 de janeiro deste ano, no Quilombo São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, enquanto brincavam próximo a uma área de mata. Até o momento, não há suspeitos identificados ou divulgados pelas autoridades sobre o desaparecimento dos irmãos.