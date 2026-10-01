Incêndio destrói estátua da Feiticeira em São Vicente, no litoral paulista

O incêndio provocou revolta entre moradores; Ainda não há confirmação sobre o que teria provocado o incêndio

Os bombeiros encontraram a estrutura, de cerca de 3,5 metros de altura, feita de fibra de vidro, em chamas (Prefeitura de São Vicente / Reprodução)

Um incêndio atingiu a estátua da Feiticeira, na Pedra da Feiticeira, em São Vicente, cidade do litoral de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido na ocorrência registrada tarde da quarta-feira (30).

A corporação foi acionada por volta das 17h50 para atender o caso na Avenida Ayrton Senna, no bairro Itararé. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a estrutura, de cerca de 3,5 metros de altura, feita de fibra de vidro, em chamas. Ainda não há confirmação sobre o que teria provocado o incêndio.

O prefeito de São Vicente, Kayo Amado (PODE), esteve no local e lamentou o ocorrido em publicação nas redes sociais. "Estou bravo também, estou irritado. Todo o mundo está. Não tem como ser diferente", declarou.

O incêndio provocou revolta entre moradores nas redes sociais. Publicações lamentaram a destruição da estátua e destacaram a importância da estrutura para a cidade. "Isso na minha cidade! Uma estátua que a gente lutou para colocar lá!", escreveu uma moradora. Outra publicação classificou o episódio como "revoltante".

De acordo com Amado, a prefeitura irá reunir imagens das câmeras de monitoramento instaladas na região da orla para tentar esclarecer as circunstâncias do incêndio. "Tudo o que a gente tiver de imagem, a gente vai pegar", disse.

A Pedra da Feiticeira é uma formação rochosa localizada na Praia do Itararé e recebeu a escultura, assinada pelo artista Francisco Telles, graças a uma lenda que deu origem ao nome do local.

Segundo a história popular, uma mulher que vivia na região se apaixonou por um marinheiro português que partiu prometendo retornar, mas nunca voltou. Certo dia, ao acreditar que alguém em um barco distante acenava para ela, teria entrado no mar e morrido afogada.



