Polícia retira quatro nomes de lista de suspeitos mortos em megaoperação no Rio
Relação final divulgada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (3)
Publicado: 03/11/2025 às 17:03
Policiais durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro ( MAURO PIMENTEL / AFP)
Quatro nomes que constavam na primeira lista de suspeitos mortos na megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha no Rio foram retirados da relação final divulgada pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 3.
Alexsandro Bessa dos Santos, Alisom Lemos Rocha, Claudinei Santos Fernandes e Michael Douglas Rodrigues Fernandes, que apareciam na primeira lista de corpos identificados, não constam na relação final.
Alisom Lemos Rocha, conhecido como "Russo" ou "Gordinho do Valão", é apontado como chefe do tráfico de drogas em Serra, na região metropolitana de Vitória (ES). Ele é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra por envolvimento em um assassinato em abril deste ano.
De acordo com a Polícia Civil, a "identificação dos opositores mortos é realizada em duas etapas, confronto por sistemas de reconhecimento facial e validação por perícia papiloscópica. Apenas após a validação pericial, o registro de identificação é concluído".
A polícia não diz quem são os quatro nomes retirados da lista e se tinham qualquer relação com a operação.
O Governo do Rio conclui o trabalho de identificação dos corpos no fim deste domingo. Foi possível identificar 117 dos 119 suspeitos mortos. De acordo com a Polícia Civil, mais de 95% dos identificados "tinham ligação comprovada com o Comando Vermelho". Dois laudos resultaram em perícias inconclusivas.
A lista mostra, ainda, que 62 mortos são de outros estados:
Pará: 19
Amazonas: 9
Bahia: 12
Ceará: 4
Paraíba: 2
Maranhão: 1
Goiás: 9
Mato Grosso: 1
Espírito Santo: 3
São Paulo: 1
Distrito Federal: 1
A Defensoria Pública do Estado diz que os corpos de 117 mortos na operação foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) neste domingo, 2. Os cadáveres estavam em processo de perícia.