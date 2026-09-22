Caso Isabelle Caracristi: namorado de estudante é preso no Ceará
Investigação aponta tentativa de obstrução da Justiça por parte de João Munhoz Neto; jovem de 22 anos morreu após queda em condomínio na Aldeota
Publicado: 22/09/2026 às 13:21
Isabelle Caracristi tinha 22 anos. (Reprodução/Redes sociais)
A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu preventivamente, nesta terça-feira (22), o bacharel em Direito João Munhoz Neto, namorado da estudante de Direito Isabelle Caracristi, de 22 anos. A jovem foi encontrada morta no último dia 13 de setembro, em um condomínio localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza. A tentativa de obstrução da Justiça é um dos principais fundamentos do pedido de prisão.
Tentativa de impedimento do acesso da família
Segundo informações obtidas pelo Diário do Nordeste, João teria dado ordens diretas ao administrador do condomínio para proibir a entrada da família de Isabelle no edifício.
De acordo com o depoimento de um funcionário do prédio, no próprio dia da morte da jovem, João teria solicitado ajuda ao zelador para localizar o celular da namorada.
O suspeito estava sendo procurado pela polícia nos últimos dias. No domingo (20), agentes já haviam cumprido um mandado de busca e apreensão na residência da mãe dele, Sara Regina Alexandre Munhoz, onde foram recolhidos um celular e um tablet para análise pericial.
- Estudante de Direito encontrada morta em condomínio de luxo no Ceará estava grávida, diz irmão
- Namorado de estudante encontrada morta em Fortaleza está foragido
- Universitária de 22 anos é encontrada morta em condomínio em Fortaleza; família cobra respostas
- Morre o cantor Rick, da dupla com Renner, em acidente de helicóptero
- Morre Zuenir Ventura, imortal da ABL e jornalista, aos 95 anos
- Tsunami meteorológico atinge Santa Catarina, confirma Defesa Civil do Estado