° / °
Brasil
Prisão

Caso Isabelle Caracristi: namorado de estudante é preso no Ceará

Investigação aponta tentativa de obstrução da Justiça por parte de João Munhoz Neto; jovem de 22 anos morreu após queda em condomínio na Aldeota

Raianne Romão

Publicado: 22/09/2026 às 13:21

Seguir no Google News

Isabelle Caracristi tinha 22 anos./Reprodução/Redes sociais

Isabelle Caracristi tinha 22 anos. (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu preventivamente, nesta terça-feira (22), o bacharel em Direito João Munhoz Neto, namorado da estudante de Direito Isabelle Caracristi, de 22 anos. A jovem foi encontrada morta no último dia 13 de setembro, em um condomínio localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza. A tentativa de obstrução da Justiça é um dos principais fundamentos do pedido de prisão.

Veja também:

Tentativa de impedimento do acesso da família

Segundo informações obtidas pelo Diário do Nordeste, João teria dado ordens diretas ao administrador do condomínio para proibir a entrada da família de Isabelle no edifício.

De acordo com o depoimento de um funcionário do prédio, no próprio dia da morte da jovem, João teria solicitado ajuda ao zelador para localizar o celular da namorada.

O suspeito estava sendo procurado pela polícia nos últimos dias. No domingo (20), agentes já haviam cumprido um mandado de busca e apreensão na residência da mãe dele, Sara Regina Alexandre Munhoz, onde foram recolhidos um celular e um tablet para análise pericial.

Veja também:

Ceará , Isabelle Caracristi , Namorado
Mais de Brasil
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP