Caso Isabelle Caracristi: namorado de estudante é preso no Ceará

Investigação aponta tentativa de obstrução da Justiça por parte de João Munhoz Neto; jovem de 22 anos morreu após queda em condomínio na Aldeota

Isabelle Caracristi tinha 22 anos. (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu preventivamente, nesta terça-feira (22), o bacharel em Direito João Munhoz Neto, namorado da estudante de Direito Isabelle Caracristi, de 22 anos. A jovem foi encontrada morta no último dia 13 de setembro, em um condomínio localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza. A tentativa de obstrução da Justiça é um dos principais fundamentos do pedido de prisão.

Tentativa de impedimento do acesso da família

Segundo informações obtidas pelo Diário do Nordeste, João teria dado ordens diretas ao administrador do condomínio para proibir a entrada da família de Isabelle no edifício.

De acordo com o depoimento de um funcionário do prédio, no próprio dia da morte da jovem, João teria solicitado ajuda ao zelador para localizar o celular da namorada.

O suspeito estava sendo procurado pela polícia nos últimos dias. No domingo (20), agentes já haviam cumprido um mandado de busca e apreensão na residência da mãe dele, Sara Regina Alexandre Munhoz, onde foram recolhidos um celular e um tablet para análise pericial.