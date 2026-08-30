"A gente tem aberto portas que jamais imaginei", diz Lito Sousa após 20 dias no hospital

Lito Sousa (Reprodução/Redes Sociais)

Em vídeo publicado em suas redes sociais na noite deste sábado (18), o influenciador e especialista em aviação Lito Sousa deixou um recado esperançoso para os seguidores. Após receber o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob, o criador de conteúdo afirmou estar confiante em sua recuperação.

"Vou ser o primeiro a controlar essa doença. Graças a Deus, sou uma pessoa sortuda o suficiente para ser agraciado com uma condição que não me causa nenhuma dor", disse.

O piloto também agradeceu o apoio da esposa, Mila, que o acompanha durante a internação e está à procura de estudos clínicos nos quais Lito possa se encaixar. “Não é fácil ficar 20 dias dentro de um hospital. E ela está aqui comigo desde o início. Costumo falar que ela não larga o osso de jeito nenhum”, declarou.

“Com a força de vocês, a gente tem aberto portas que jamais imaginei que seriam abertas. (...) Os milagres acontecem através das pessoas, da movimentação que vi do Brasil inteiro fazendo as coisas acontecerem”, completou Lito, agradecendo a mobilização e o carinho dos fãs.

Diagnóstico de Lito Sousa

A comunidade científica tem, até o momento, mais perguntas e hipóteses do que certezas absolutas a respeito da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). A condição é rara, com menos de 100 casos suspeitos registrados por ano no Brasil e ganhou atenção pública após o diagnóstico do piloto e youtuber Lito Souza.

A doença se instala quando formas anormais de uma proteína produzida dentro das células cerebrais, os príons, passam a se acumular, comprometendo o funcionamento do órgão. Por isso, a DCJ é um dos tipos das chamadas doenças priônicas. O quadro progride rapidamente com desfecho fatal.

Não há cura para a DCJ, nem sequer tratamento que possa retardar ou deter sua progressão. Dois possíveis medicamentos estão sendo testados nos Estados Unidos, um pela farmacêutica Ionis e o outro pelo Broad Institute, ligado à Universidade de Harvard. A família de Lito tenta incluí-lo nos estudos. A esposa Mila tem publicado vídeos sobre a rápida evolução do quadro. Lito é especialista em aviação e criador do canal Aviões e Músicas, no Youtube.

Apesar de diferentes, as duas substâncias que estão sendo estudadas demonstraram potencial de diminuir a produção da proteína priônica normal, o que teoricamente reduziria a matéria-prima que poderia ser infectada pela proteína anormal, e consequentemente o acúmulo e a progressão da doença.