‘Lua de Sangue’: eclipse lunar deixa 96,2% da Lua avermelhada na madrugada de sexta (28)

Com início na noite de quinta-feira (27), o eclipse lunar teve aparência semelhante à de um eclipse total

Eclipse lunar deixou 96,2% da Lua avermelhada na madrugada desta sexta (28) (Charles Johnson/Cortesia)

Um eclipse lunar parcial, também conhecido como "Lua de Sangue", deixou 96,2% da superfície da Lua com tons avermelhados na madrugada desta sexta-feira (28).

Em Pernambuco, o Observatório do Alto da Sé, em Olinda, e o campus Recife da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), na Zona Norte da capital, prepararam programações especiais para a observação do fenômeno, que pôde ser visto em todo o território nacional.

Com início na noite de quinta-feira (27), o eclipse lunar teve aparência semelhante à de um eclipse total, segundo a astrônoma do Observatório Nacional (ON) Josina Oliveira do Nascimento. Sua primeira fase começou às 22h24, com uma redução sutil no brilho da Lua.

A fase parcial teve início às 23h34, e o ponto máximo foi registrado à 1h13. Segundo a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (NASA), o fenômeno também foi visível na Argentina, no Chile, no Peru, no México, nos Estados Unidos e no Canadá. O fim do eclipse penumbral aconteceu às 04h02.

O eclipse lunar ocorre quando a Lua entra na sombra projetada pela Terra. "O Sol incide na Terra e uma sombra se forma no espaço. Essa sombra tem duas partes: a penumbra (sombra clara) e a umbra (sombra escura)", explicou Josina.

Quando será o próximo eclipse lunar?

Quem perdeu o eclipse lunar desta semana terá de ter paciência para observar o próximo. De acordo com o ON, no ano que vem, dois eclipses lunares devem ocorrer, mas ambos serão do tipo penumbral, em que a diferença de brilho é quase imperceptível a olho nu.

Em 2028, haverá um eclipse parcial da Lua visível em todo o Brasil, na noite entre 11 e 12 de janeiro, mas o obscurecimento será de apenas 2,4%. No mesmo ano, também haverá um eclipse parcial da Lua e outro total, que não serão visíveis no Brasil.

Um eclipse lunar total visível em todo o País só deve ocorrer na noite entre 25 e 26 de junho de 2029.

