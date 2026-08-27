° / °
Brasil
Proibição

Anvisa determina apreensão e proíbe venda de cosméticos por falta de registro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quinta-feira (27), 37 produtos da marca Bunny, tais como esfoliantes e hidratantes corporais

Canal Gov e Diario de Pernambuco

Publicado: 27/08/2026 às 18:02

Seguir no Google News Seguir

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa/Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quinta-feira (27), 37 produtos da marca Bunny Beauty. Os itens, vendidos pela internet, não possuem regularização sanitária junto à Agência.

A medida da Anvisa prevê a apreensão dos produtos e proíbe a fabricação, a distribuição, a venda, a divulgação e o uso dos itens. Segundo a agência, os produtos eram vendidos sem nenhum tipo de regularização. 

Veja também:

Produtos proibidos pela Anvisa

De acordo com a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), os produtos não possuem regularização sanitária. - Divulgação.
De acordo com a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), os produtos não possuem regularização sanitária. (crédito: Divulgação.)

A lista abrange diferentes linhas da marca, tais como esfoliantes, sprays de ambiente, difusores, géis de banho e hidratantes corporais. Os produtos são:

  • The Bunny Club - Body Splash - Only Coolest Girls
  • The Bunny Club - Shower Gel - Only Coolest Girls
  • Bunny. Diffuser - Fig & Honey
  • Bunny. Hand Soap - Fig & Honey
  • Bunny. Hand Soap - White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka
  • Bunny. Homespray - Fig & Honey
  • Bunny. Homespray - White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka
  • Bunny. Farmers Market Shower Gel - Vanilla Cherry
  • Bunny. Farmers Market Body Butter - Vanilla Cherry
  • Bunny. The Sleep Time. Pillow Mist
  • Bunny. Ginger Vanilla Sleep Mist
  • Bunny. Lavender Vanilla Day Mist
  • Bunny. Body Butter - Fig & Honey
  • Bunny. Body Butter - Hey - Green Apple
  • Bunny. Body Butter - Hey - Strawberry
  • Bunny. Body Butter - Hey - Blue Dream
  • Bunny. Body Butter - Hey - Vanilla
  • Bunny. Farmers Market Body Splash - Vanilla Cherry
  • Bunny. Farmers Market Body Scrub - Vanilla Cherry
  • Bunny. Shower Gel - Strawberry
  • Bunny. Shower Gel - Blue Dream
  • Bunny. Shower Gel - Fig & Honey
  • Bunny. Body Splash - Strawberry
  • Bunny. Body Splash - Vanilla
  • Bunny. Body Splash - Green Apple
  • Bunny. Body Splash - Fig & Honey
  • Bunny. Body Polish - Green Apple Cream
  • Bunny. Body Polish - Strawberry Cream
  • Bunny. Body Polish - Blue Dream Cream
  • Bunny. Body Scrub - Blue Dream Cream
  • Bunny. Body Scrub - Fig & Honey
  • Bunny. Homespray - Notting Hill, London, Pônia, Maçã Vermelha
  • Bunny. Homespray - Sho, London, Alecrim, Limão Siciliano, Manga, Jasmim, Cedro
  • Bunny. Homespray - Chelsea, London, Bergomata, Lavanda, Patchouli
  • Bunny. Shower Gel - Vanilla
  • Bunny. Shower Gel - Green Apple
Anvisa , Cosméticos , Lote
Mais de Brasil
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP