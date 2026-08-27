Anvisa determina apreensão e proíbe venda de cosméticos por falta de registro
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quinta-feira (27), 37 produtos da marca Bunny, tais como esfoliantes e hidratantes corporais
Canal Gov e Diario de Pernambuco
Publicado: 27/08/2026 às 18:02
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quinta-feira (27), 37 produtos da marca Bunny Beauty. Os itens, vendidos pela internet, não possuem regularização sanitária junto à Agência.
A medida da Anvisa prevê a apreensão dos produtos e proíbe a fabricação, a distribuição, a venda, a divulgação e o uso dos itens. Segundo a agência, os produtos eram vendidos sem nenhum tipo de regularização.
Produtos proibidos pela Anvisa
A lista abrange diferentes linhas da marca, tais como esfoliantes, sprays de ambiente, difusores, géis de banho e hidratantes corporais. Os produtos são:
- The Bunny Club - Body Splash - Only Coolest Girls
- The Bunny Club - Shower Gel - Only Coolest Girls
- Bunny. Diffuser - Fig & Honey
- Bunny. Hand Soap - Fig & Honey
- Bunny. Hand Soap - White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka
- Bunny. Homespray - Fig & Honey
- Bunny. Homespray - White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka
- Bunny. Farmers Market Shower Gel - Vanilla Cherry
- Bunny. Farmers Market Body Butter - Vanilla Cherry
- Bunny. The Sleep Time. Pillow Mist
- Bunny. Ginger Vanilla Sleep Mist
- Bunny. Lavender Vanilla Day Mist
- Bunny. Body Butter - Fig & Honey
- Bunny. Body Butter - Hey - Green Apple
- Bunny. Body Butter - Hey - Strawberry
- Bunny. Body Butter - Hey - Blue Dream
- Bunny. Body Butter - Hey - Vanilla
- Bunny. Farmers Market Body Splash - Vanilla Cherry
- Bunny. Farmers Market Body Scrub - Vanilla Cherry
- Bunny. Shower Gel - Strawberry
- Bunny. Shower Gel - Blue Dream
- Bunny. Shower Gel - Fig & Honey
- Bunny. Body Splash - Strawberry
- Bunny. Body Splash - Vanilla
- Bunny. Body Splash - Green Apple
- Bunny. Body Splash - Fig & Honey
- Bunny. Body Polish - Green Apple Cream
- Bunny. Body Polish - Strawberry Cream
- Bunny. Body Polish - Blue Dream Cream
- Bunny. Body Scrub - Blue Dream Cream
- Bunny. Body Scrub - Fig & Honey
- Bunny. Homespray - Notting Hill, London, Pônia, Maçã Vermelha
- Bunny. Homespray - Sho, London, Alecrim, Limão Siciliano, Manga, Jasmim, Cedro
- Bunny. Homespray - Chelsea, London, Bergomata, Lavanda, Patchouli
- Bunny. Shower Gel - Vanilla
- Bunny. Shower Gel - Green Apple