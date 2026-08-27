Anvisa determina apreensão e proíbe venda de cosméticos por falta de registro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quinta-feira (27), 37 produtos da marca Bunny, tais como esfoliantes e hidratantes corporais

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quinta-feira (27), 37 produtos da marca Bunny Beauty. Os itens, vendidos pela internet, não possuem regularização sanitária junto à Agência.

A medida da Anvisa prevê a apreensão dos produtos e proíbe a fabricação, a distribuição, a venda, a divulgação e o uso dos itens. Segundo a agência, os produtos eram vendidos sem nenhum tipo de regularização.

Produtos proibidos pela Anvisa

De acordo com a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), os produtos não possuem regularização sanitária. (crédito: Divulgação.)

A lista abrange diferentes linhas da marca, tais como esfoliantes, sprays de ambiente, difusores, géis de banho e hidratantes corporais. Os produtos são: