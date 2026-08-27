Sarampo: São Paulo chega a 26 casos da doença em 2026

Três novas infecções de sarampo foram registradas na capital. Dos infectados, 19 pessoas não haviam se vacinado ou tinha esquema vacinal incompleto

O sarampo é uma doença infecciosa altamente transmissível, cuja prevenção depende, fundamentalmente, da vacinação (DIVULGAÇÃO/ANAMAT)

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou, na manhã desta quinta-feira (27), que subiu para 26 o número de casos de sarampo em 2026. Foram registradas três novas infecções na capital paulista, e as pessoas afetadas não têm histórico de vacinação.

Segundo a pasta, os pacientes são um menino e uma menina com menos de um ano de idade, além de uma mulher de 30 anos. Dezenove pessoas infectadas não haviam se vacinado ou tinham esquema vacinal incompleto.

Entre todos os casos de sarampo no estado paulista, 23 foram registrados na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos, ambas na região metropolitana da capital.

Campanha local

O governo estadual promove até o dia 1º de setembro uma campanha de vacinação da população contra o sarampo. A capital paulista, Guarulhos e São Bernardo do Campo são atendidas com a aplicação do imunizante em pessoas de 6 meses a 59 anos, independentemente do histórico vacinal.

As vacinas são ministradas gratuitamente nas unidades básicas de Saúde (UBSs).