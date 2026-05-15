Recife reforça vacinação contra sarampo para quem vai viajar para a Copa do Mundo 2026

Secretaria de Saúde do Recife alerta para surtos da doença em países-sede e informa que todas as salas de vacina do município, incluindo as policlínicas e os centros de vacinação estão abastecidos com a tríplice viral

Vacinação (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Com a proximidade da Copa do Mundo 2026 e o aumento dos casos de sarampo em países que irão sediar o evento (México, Canadá e Estados Unidos), a Prefeitura do Recife reforça o alerta para que moradores da capital pernambucana atualizem a vacinação antes de viagens internacionais. A mobilização é coordenada pela Secretaria de Saúde do Recife, com base nas orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), e busca ampliar a proteção contra a doença, considerada altamente contagiosa e com potencial para provocar surtos em grandes eventos com intensa circulação de pessoas.

O imunizante está disponível em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) da capital, além de policlínicas e centros de vacinação. Como parte da estratégia de intensificação da cobertura vacinal, nos dias 19 e 20 de maio será realizada uma ação no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, no bairro da Imbiribeira, voltada à orientação e vacinação dos tripulantes.

O alerta ocorre diante do cenário epidemiológico internacional e do risco de reintrodução do sarampo no Brasil por meio de casos importados. A doença havia sido eliminada do país, mas voltou a registrar ocorrências nos últimos anos em razão da queda das coberturas vacinais.

“Eventos internacionais com grande circulação de pessoas aumentam o risco de disseminação de doenças imunopreveníveis, como o sarampo. Por isso, é fundamental que os viajantes verifiquem sua situação vacinal antes do embarque. A vacina é segura, gratuita e continua sendo a forma mais eficaz de proteção individual e coletiva. Atualmente, todas as nossas unidades de saúde, policlínicas e centros de vacinação estão abastecidos com o imunizante”, destacou a gerente de imunização do Recife, Nádia Carneiro.

A orientação é que crianças, adolescentes e adultos verifiquem a caderneta vacinal e procurem uma unidade de saúde caso precisem atualizar o esquema de imunização. Conforme o Ministério da Saúde, as crianças de 6 meses a 11 meses devem realizar a dose zero, nas pessoas de 12 meses a 29 anos devem ter duas doses da tríplice viral. Já adultos entre 30 e 59 anos precisam ter pelo menos uma dose registrada.

Além da proteção individual, a Secretaria de Saúde do Recife reforça a importância da vacinação coletiva como estratégia fundamental para interromper a circulação do vírus e prevenir novos surtos no país. A pasta orienta ainda que os viajantes procurem os serviços de saúde com antecedência mínima de 15 dias antes do embarque internacional. No retorno da viagem, caso apresente febre e manchas vermelhas na pele, é essencial usar máscara e buscar imediatamente atendimento em um serviço de saúde.

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