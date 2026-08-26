Professor de religião é acusado de estupro de vulnerável contra aluna de 13 anos

Caso ocorreu na sala de aula de uma escola de São Paulo. Professor teria tocado nas nádegas da adolescente

Fachada do 13º Distrito Policial (Casa Verde), em São Paulo (Reprodução/Google Street)

Um professor de religião foi acusado de estupro de vulnerável contra uma aluna de 13 anos dentro de uma sala de aula na Zona norte de São Paulo. O caso foi registrado na tarde desta terça-feira (25). A defesa do acusado não foi localizada.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), a adolescente compareceu acompanhada do pai ao 13º Distrito Policial (Casa Verde).

O professor teria tocado nas nádegas da aluna, fato presenciado por uma colega da menina. A ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável. A SSP informou que outros detalhes serão preservados por envolver uma menor de idade.

Não foi informado em qual unidade de ensino o caso teria ocorrido nem se a escola pertence à rede estadual ou municipal.

Procurada, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) afirmou que não identificou nenhuma denúncia relacionada ao caso. Já a Secretaria Municipal de Educação informou que apura se há alguma denúncia envolvendo uma unidade da rede municipal.