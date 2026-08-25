Avião de pequeno porte pega fogo e cai em Minas Gerais; piloto foi socorrido com vida

Piloto era o único ocupante da aeronave que caiu em área de mata no distrito de Serro Azul, em Mateus Leme (MG)

Piloto conseguiu acionar paraquedas antes do avião cair em Minas Gerais (Reprodução/Redes Sociais)

Um avião de pequeno porte caiu no distrito de Serra Azul, em Mateus Leme (MG), na manhã desta terça-feira (25). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o piloto, de 29 anos, era o único ocupante. Ele foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a aeronave teria pegado fogo antes de cair em uma área de mata. O piloto teria conseguido acionar o paraquedas do próprio avião para sair antes do choque com o solo.

Os bombeiros foram acionados às 7h53. Três viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do piloto.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a aeronave está caindo de forma controlada com o sistema de paraquedas acionado. É possível ver a fumaça saindo do avião em queda.