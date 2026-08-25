Avião de pequeno porte pega fogo e cai em Minas Gerais; piloto foi socorrido com vida
Piloto era o único ocupante da aeronave que caiu em área de mata no distrito de Serro Azul, em Mateus Leme (MG)
Publicado: 25/08/2026 às 11:39
Piloto conseguiu acionar paraquedas antes do avião cair em Minas Gerais (Reprodução/Redes Sociais)
Um avião de pequeno porte caiu no distrito de Serra Azul, em Mateus Leme (MG), na manhã desta terça-feira (25). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o piloto, de 29 anos, era o único ocupante. Ele foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a aeronave teria pegado fogo antes de cair em uma área de mata. O piloto teria conseguido acionar o paraquedas do próprio avião para sair antes do choque com o solo.
Os bombeiros foram acionados às 7h53. Três viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do piloto.
Nas imagens, é possível ver o momento em que a aeronave está caindo de forma controlada com o sistema de paraquedas acionado. É possível ver a fumaça saindo do avião em queda.