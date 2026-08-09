Bolão de Fortaleza leva prêmio de R$ 164 milhões da Mega-Sena

Os números sorteados foram: 02, 05, 10, 35, 40 e 53

Três apostas do Grande Recife acertaram a quina da Mega-Sena. (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Uma aposta de um bolão com 100 cotas feita em Aldeota, Fortaleza, acertou as seis dezenas da Mega-Sena e vai receber o prêmio que estava acumulado em R$164.895.645.

Os números sorteados foram: 02, 05, 10, 35, 40 e 53.

Duzentas e quarenta e seis apostas cravaram cinco dezenas e vão levar prêmio de R$ 22.927,51.

Outras 13.158 apostas acertaram quatro dezenas sorteadas e receberão R$ 706,56 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (11) e tem prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.