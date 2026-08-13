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SEM DESCONTO

Foragido desde novembro, ex-presidente da Conafer se entrega à PF

Carlos Lopes era investigado na Operação Sem Desconto, que combate os descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS

Agência Brasil

Publicado: 13/08/2026 às 11:17

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Carlos Lopes depõe na CPMI do INSS, à época presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais/Lula Marques/ Agência Brasil

Carlos Lopes depõe na CPMI do INSS, à época presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Lula Marques/ Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) prendeu, nessa quarta-feira (12), o presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Lopes. Investigado na Operação Sem Desconto, ele estava foragido desde novembro de 2025.

A prisão ocorreu após Lopes ter se apresentado na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal. De acordo com a PF, ele será “encaminhado ao sistema prisional após os procedimentos de praxe”.

A Operação Sem Desconto investiga descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A Conafer é suspeita de ter montado um esquema de filiações falsas para arrecadar esses recursos.

Lopes chegou a ser preso em setembro, pela Polícia Legislativa do Senado, por falso testemunho durante depoimento à CPMI que investiga descontos ilegais em benefícios do INSS; ele foi solto horas depois.

Veja também:

Conafer , CPMI , desconto , foragido , INSS , Operação Sem Desconto , PF , Polícia Federal , presidente
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