Guerra no Irã faz preço do querosene de aviação disparar no Brasil
Companhias gastam R$ 5,2 bilhões a mais com combustível desde fevereiro: BNDES anuncia R$ 13,2 bilhões em crédito para o setor aéreo
Publicado: 08/08/2026 às 19:28
Companhias aéreas brasileiras lidam com o alto custo do querosene de aviação, encarecendo a operação de suas aeronaves. (AFP.)
As companhias aéreas brasileiras gastaram R$ 5,2 bilhões a mais com querosene de aviação (QAV) desde o início do conflito entre Estados Unidos e Irã, em 28 de fevereiro. O levantamento é da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que representa Azul, Gol e Latam.
Após o reajuste de 1,9% (R$ 0,09 por litro) anunciado pela Petrobras no último dia 1º, o preço do combustível acumula alta de 49% desde o início da guerra. Com isso, o QAV passou a representar 39% dos custos das empresas, ante 32% antes do conflito.
Segundo a Abear, a forte exposição ao mercado internacional fez o preço do combustível praticamente dobrar em maio, na comparação com o período pré-guerra. Apenas naquele mês, o gasto adicional das empresas foi de cerca de R$ 1,6 bilhão, valor que equivale ao arrendamento de aproximadamente 830 aeronaves.
Durante uma audiência pública em junho, o presidente da Abear, Juliano Noman, classificou o valor como exorbitante. "Hoje temos em torno de 500 aviões voando no Brasil. O que pagamos a mais de combustível em maio já representa mais da metade do que gastamos com o leasing da frota atual", afirmou na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara.
O preço do QAV é reajustado mensalmente pela Petrobras. Em julho, a estatal reduziu o valor em 14,2% (R$ 0,93 por litro) após três aumentos consecutivos, mas os preços seguem em patamares elevados.
Crédito para o setor aéreo
No fim de julho, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, anunciou a liberação de R$ 13,2 bilhões em crédito para as três maiores companhias do país e para a regional Abaeté. Deste total, R$ 8 bilhões serão para capital de giro, com taxa de financiamento de 4% ao ano.
"Estamos dando linhas de crédito para as aéreas atravessarem a guerra no Irã", disse Mercadante. Ele lembrou que, ao contrário de concorrentes internacionais, as empresas brasileiras não receberam aportes diretos do governo nos últimos anos.
Pelo programa, Gol, Latam e Azul terão acesso a financiamentos de até R$ 2,6 bilhões cada. A Abaeté Táxi Aéreo poderá contratar até R$ 8 milhões.
Crise
A escalada do conflito no Oriente Médio gerou temores de interrupção na oferta global de petróleo, especialmente devido à importância da região para o abastecimento mundial. O risco de restrições no Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo consumido no planeta, elevou as cotações do barril.
O aumento dos preços da energia afeta outros setores além da aviação. Custos de combustíveis mais altos tendem a pressionar a inflação, encarecer o transporte de mercadorias e reduzir o ritmo do crescimento econômico em vários países.
Com informações do Correio Braziliense.