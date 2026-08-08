Queda de helicóptero deixa quatro mortos na Zona Sul do Rio de Janeiro

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado às 11h11 para atender à ocorrência. (Reprodução/X.)

Uma queda de helicóptero na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Sul do Rio de Janeiro, deixou quatro vítimas fatais no fim da manhã deste sábado (8). Entre as vítimas estão o piloto e três mulheres. Até o momento, nenhuma das vítimas foi identificada.

O local do acidente fica em uma área de difícil acesso. Equipes especializadas avançavam pelo terreno para procurar se há outras possíveis outras vítimas.

Uma queda de helicóptero na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, na Zona Sul do Rio de Janeiro, deixou quatro vítimas fatais no fim da manhã deste sábado (8). Entre as vítimas estão o piloto e três mulheres. Até o momento, nenhuma das vítimas foi identificada.



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Os destroços da aeronave, um modelo Robinson R44, foram localizados pela equipe do Grupamento de Operações Aéreas. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foram acionados às 11h11 para atender a ocorrência. A ação mobilizou cerca de 40 militares, 11 viaturas e 4 unidades operacionais.

“A maior dificuldade das equipes no momento é o acesso, tanto para entrar no local quanto para sair. A aeronave caiu em uma região de mata muito íngreme, com áreas de precipício, onde só é possível trabalhar com técnicas de corda e equipamentos de segurança”, explicou o tenente-coronel Fábio Contreiras.