Saiba quem é Marco Furlan, ex-ator da Globo preso por estupro de vulnerável

De acordo com o boletim de ocorrência, familiares e convidados do evento descobriram a situação após o choro na criança ter sido ouvido por testemunhas

O ator Marco Furlan fez a série "Aline", que foi ao ar na TV Globo entre 2009 e 2011, além de trabalhar com comerciais e filmes para a televisão. (Instagram/Reprodução)

O ator Marco Furlan, de 48 anos, foi preso em flagrante na madrugada do último domingo (2) suspeito de estuprar uma criança de 5 anos no município de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, durante uma festa de aniversário. O caso foi divulgado inicialmente por O Globo e confirmado à Splash, do portal Uol, pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, familiares e convidados do evento descobriram a situação após o choro da criança ter sido ouvido por testemunhas. O documento ainda afirma que a mãe entrou em um cômodo da residência e avistou o ator com a vítima.

As pessoas no local impediram que Marco deixasse a residência até a chegada da Polícia Militar. Furlan foi autuado por estupro de vulnerável. O ator ainda não possui defesa constituída.

Marco Furlan é ex-ator da Globo

O ator fez a série "Aline", que foi ao ar na TV Globo entre 2009 e 2011, além de trabalhar com comerciais e filmes para a televisão. Furlan também trabalhou com comerciais e filmes para a televisão.