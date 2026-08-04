PF mira familiares do senador Weverton e o advogado Willer Tomaz em nova ação do INSS

Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão no DF e no Maranhão

Máquina de contar dinheiro apreendida com um dos alvos (Divulgação/Policia Federal)

A Polícia Federal cumpre, nesta terça-feira (4/8), mandados de busca e apreensão para apurar suposta prática do crime de lavagem de dinheiro entre os fatos investigados na Operação Sem Desconto, que apura os descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS. São cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e no Maranhão.

Um dos alvos é o advogado Willer Tomaz, conhecido por sua relação com políticos, e o senador Weverton Rocha (PDT-MA). O político já foi investigado na operação Sem Desconto, e nessa fase, os alvos diretos da investigação são a esposa, uma filha e duas irmãs do senador.

As investigações tiveram início após a identificação de indícios de movimentações financeiras e patrimoniais que, em tese, teriam sido realizadas por meio da utilização de pessoas físicas e jurídicas, contas bancárias de terceiros, estruturas empresariais e operações com valores em espécie, com o objetivo de ocultar a origem e a destinação dos recursos.

As apurações prosseguem para esclarecer a origem e a destinação dos recursos, o objetivo dos repasses e a individualização das condutas dos investigados.

O Correio entrou em contato com os alvos e aguarda posicionamento das defesas.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.