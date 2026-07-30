Tornado no Rio Grande do Sul provoca destruição e deixa ao menos cinco feridos

Os estragos foram registrados nos municípios de Giruá, Senador Salgado Filho e Sete de Setembro

Tornado no RS (Divulgação / MetSul)

Três cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas por um tornado na noite de terça-feira, 28. Segundo Defesa Civil, os municípios de Giruá, Senador Salgado Filho e Sete de Setembro registraram estragos. Outras regiões do Estado tiveram tempestades e grandes volumes de chuva em poucas horas, afetando 85 municípios.

A Defesa Civil apontou que os eventos meteorológicos deixaram cinco pessoas feridas e 19 desalojadas em 18 cidades. Também houve registros de danos em telhados ou coberturas em mais de 600 casas em 39 municípios. A Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) do Rio Grande do Sul informou que 779 pessoas estão em abrigos atualmente.

Três cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas por um tornado na noite de terça-feira, 28. Segundo Defesa Civil, os municípios de Giruá, Senador Salgado Filho e Sete de Setembro registraram estragos. Outras regiões do Estado tiveram tempestades e grandes volumes de chuva em… pic.twitter.com/ac8Oog3p2x — Diario de Pernambuco (@DiarioPE) July 30, 2026

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual (CMDEC) registrou o tornado por volta das 18h25. O órgão havia emitido um alerta laranja para a região às 17h14, informando sobre a possibilidade de tempestade severa com granizo e rajadas de vento. A Defesa Civil informou que o alerta surgiu com base no radar meteorológico de Chapecó, a 200 km da tempestade.

"O radar estava a 200 km da tempestade e o feixe mais baixo do radar estava a mais de 4,5 km de altura na região onde ocorreu o tornado, impossibilitando a identificação de rotação próxima da superfície que pudesse sugerir a ocorrência de um tornado", informou. O tornado estava associado a uma supercélula, uma tempestade em que há uma corrente ascendente giratória.

O governo informou que dez escolas registraram algum tipo de dano no Estado. A Secretaria de Educação destacou que, como a rede estadual está em período de recesso escolar, não houve impacto ao calendário letivo até o momento.

Em Santo Antônio da Patrulha, um hospital foi afetado, suspendendo todos os procedimentos cirúrgicos até a próxima segunda-feira, 3, após o alagamento do bloco cirúrgico. Equipamentos da área de oftalmologia também foram atingidos.

"A SES também está gerenciando o direcionamento de pacientes que buscam atendimento em unidades de referência regional e têm seus deslocamentos prejudicados em razão de bloqueios rodoviários para garantir atenção continuada", informou a pasta.

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A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) fez um alerta sobre a ponte do Rio Guaporé, localizada no km 82 da ERS-129, entre Encantado e Muçum. Segundo o governo, o local já possuía restrições, mas passou a ter bloqueio total para veículos e pedestres por tempo indeterminado, devido à elevação do nível do rio e aos danos na estrutura.

"A orientação é para que motoristas e pedestres não tentem acessar a estrutura e utilizem as rotas alternativas disponíveis para o deslocamento entre os municípios", alertou.

Conforme o CMDEC, os principais volumes de precipitação registrados entre 18h de terça-feira e 6h desta quarta-feira, 29 foram de:

- 151,6 mm em Itaqui, na Fronteira Oeste;

- 99,2 mm em Bossoroca, nas Missões;

- 93,8 mm em Ijuí, no Noroeste.

No mesmo período, as rajadas de vento mais fortes foram registradas em:

- Itaqui, com 89,1 km/h;

- Quaraí, com 80,5 km/h.

