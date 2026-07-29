Ventos fortes deixam 5 mortos e causam caos no Rio e São Paulo

Dezenas de árvores foram derrubadas por ventos de até 100 km/h

Árvore caída ao lado da Avenida das Américas, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, enquanto moradores passam pelo local (Tercio Teixeira/AFP)

Cinco pessoas morreram depois que fortes rajadas de vento provocaram caos no Rio de Janeiro e em partes do estado de São Paulo nesta quarta-feira (29), causando interrupções no fornecimento de energia elétrica e paralisando o transporte público.

Os moradores do Rio de Janeiro foram surpreendidos quando ventos de até 100 km/h atingiram a cidade pouco antes do horário de pico da tarde, derrubando dezenas de árvores e deixando milhares de pessoas sem transporte, já que as linhas do metrô tiveram a circulação interrompida.

O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que duas pessoas morreram após o desabamento de um muro na cidade do Rio de Janeiro. Um pescador também estava desaparecido em Tarituba, na Costa Verde do estado.

Em Santos, no litoral do estado de São Paulo, rajadas de vento de até 111 km/h provocaram danos generalizados, e uma pessoa em situação de rua morreu após ser atingida por uma árvore que caiu, informaram as autoridades locais em comunicado.

As operações foram afetadas em vários dos principais aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo.

O Aeroporto Santos Dumont, localizado na região central do Rio e voltado principalmente para voos domésticos, informou à AFP, em nota, que suspendeu as operações por cerca de duas horas.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio, mais de 90 árvores caíram devido às rajadas de vento. Diversas áreas da cidade sofreram interrupções no fornecimento de energia antes que o serviço fosse restabelecido.

No bairro de Botafogo, na Zona Sul, duas grandes árvores caíram em lados opostos da banca de jornais onde Patrick Diego, de 39 anos, trabalha há mais de 20 anos.

"O vento derrubou as duas árvores e elas caíram bem devagar (...) e não machucou ninguém", disse ele.

"O caos se instalou", afirmou à AFP a administradora de condomínios Paula Rubim, de 53 anos, enquanto toda a rua permanecia bloqueada ao tráfego. Ela reclamou que o metrô estava parado.

O Centro de Operações da Prefeitura informou que os ventos foram provocados pela "aproximação de uma frente fria oceânica".

As rajadas ocorreram em um dia quente e ensolarado. Vídeos mostraram pessoas deixando em massa as praias de Ipanema e Copacabana enquanto o vento levantava grandes quantidades de areia e arrastava guarda-sóis e cadeiras de praia.