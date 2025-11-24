Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres'
Ione ficou famosa por comandar o programa feminino 'Mulheres' ao lado de Claudete Troiano, nas décadas de 1980 e 1990
Publicado: 24/11/2025 às 13:06
A apresentadora Ione Borges comandava o programa 'Mulheres', da TV Gazeta (Divulgação/TV Gazeta)
Ione Borges, apresentadora de décadas da TV Gazeta de São Paulo, morreu na madrugada desta segunda-feira (24). A morte, confirmada pela Fundação Cásper Líbero à revista Quem, foi causada por uma insuficiência respiratória.
A fundação disse, por meio de nota, que a apresentadora foi “ícone da televisão brasileira e rosto inconfundível da TV Gazeta por décadas”.
O velório acontece ainda nesta segunda, no Funeral Velar Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, das 16h às 20h.
Ione ficou famosa por comandar o programa feminino 'Mulheres' ao lado de Claudete Troiano, nas décadas de 1980 e 1990. Além disso, apresentou o 'Pra Você' e 'Manhã Gazeta'.
Nas redes sociais, Claudete Troiano lamentou a morte de Ione Borges e homenageou a amiga, afirmando que a apresentadora "atravessou gerações e marcou a vida de diversas pessoas".
