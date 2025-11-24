° / °
Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres'

Ione ficou famosa por comandar o programa feminino 'Mulheres' ao lado de Claudete Troiano, nas décadas de 1980 e 1990

Estadão Conteúdo

Publicado: 24/11/2025 às 13:06

A apresentadora Ione Borges comandava o programa 'Mulheres', da TV Gazeta (Divulgação/TV Gazeta)

Ione Borges, apresentadora de décadas da TV Gazeta de São Paulo, morreu na madrugada desta segunda-feira (24). A morte, confirmada pela Fundação Cásper Líbero à revista Quem, foi causada por uma insuficiência respiratória.

A fundação disse, por meio de nota, que a apresentadora foi “ícone da televisão brasileira e rosto inconfundível da TV Gazeta por décadas”. 

O velório acontece ainda nesta segunda, no Funeral Velar Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, das 16h às 20h.

Ione ficou famosa por comandar o programa feminino 'Mulheres' ao lado de Claudete Troiano, nas décadas de 1980 e 1990. Além disso, apresentou o 'Pra Você' e 'Manhã Gazeta'.

Nas redes sociais, Claudete Troiano lamentou a morte de Ione Borges e homenageou a amiga, afirmando que a apresentadora "atravessou gerações e marcou a vida de diversas pessoas".

