Homem que chutou o rosto da filha no Paraná é preso

O suspeito prestou depoimento à Polícia Civil na quarta-feira (8/7) e responderá pelo crime de lesão corporal. (Reprodução/Redes sociais)

O homem flagrado por câmeras de segurança chutando o rosto da própria filha, 3 anos, foi preso nesta quinta-feira (9/7), em São Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Estado ao Correio. O homem não teve a identidade divulgada.

O suspeito havia comparecido espontaneamente à delegacia na quarta-feira (8/7), quando prestou depoimento. Na ocasião, confessou a agressão e afirmou que a reação foi motivada pelo choro da criança, mas alegou não se lembrar completamente do episódio.

Após tomar conhecimento das imagens, a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. A corporação também solicitou medidas protetivas de urgência para a menina, o irmão e a mãe. O Conselho Tutelar acompanha o caso e a criança passou por exame de corpo de delito.

Segundo a Polícia Civil, a prisão preventiva foi representada após o avanço das investigações apontar indícios de que a violência não se restringiu ao episódio registrado pelas câmeras. De acordo com o delegado Ricardo Moraes, há elementos que indicam que o enteado do investigado, um menino de 5 anos, também teria sido vítima de agressões anteriores. O pedido foi encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que decretaram a prisão ainda nesta quinta-feira.

Apesar da violência das imagens, a Polícia Civil informou que, até o momento, a menina não apresentou lesões aparentes. A prioridade da investigação, segundo os delegados, foi garantir a segurança da criança e de seus familiares, que já estão amparados por medidas protetivas.

O caso ganhou repercussão nacional após as imagens mostrarem o homem caminhando na rua com duas crianças e, em seguida desfere um chute um rosto na menina, que cai no chão. A mãe da menina procurou a Polícia Civil na terça-feira (7/7) e registrou um boletim de ocorrência depois de assistir às imagens da violência que passaram a circular nas redes sociais. O caso ocorreu no domingo (5/7).

*Com informações do Correio Braziliense.