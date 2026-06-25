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Desabamento

Imóvel desaba e mata duas meninas na Ilha do Governador, no Rio

Duas pessoas foram resgatadas com vida e sem ferimentos

Agência Brasil

Publicado: 25/06/2026 às 15:44

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Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no local/CORPODEBOMBEIROS-RJ

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no local (CORPODEBOMBEIROS-RJ)

Um imóvel de três andares desabou na manhã desta quinta-feira (25) na Comunidade Praia da Rosa, no Tauá, Ilha do Governador, na zona norte do Rio.

Duas meninas, de 11 anos e 4 anos, morreram sob os escombros. Duas pessoas foram resgatadas com vida e sem ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros da Ilha do Governador, do Grupo de Operações Especiais (Goesp) e do Grupamento de Busca e Resgate com Cães atuaram nos trabalhos de resgate das vítimas.

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Crianças , desabamento , RJ
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