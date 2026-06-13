Mulher morre em salto de bungee jump sem corda no interior de SP

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a jovem é carregada por três homens até a plataforma de salto e lançada da estrutura

O caso foi registrado pela Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do acidente (Foto: Reprodução/X)

Uma mulher de 21 anos morreu na manhã deste sábado (13/6) após cair durante um salto de bungee jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior de São Paulo. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do acidente.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a jovem é carregada por três homens até a plataforma de salto e lançada da estrutura. Nas imagens, uma corda aparece enrolada no chão, atrás do grupo. Logo após o salto, pessoas que acompanhavam a atividade começam a gritar: “A corda” e “Gente, a corda”.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados às 9h55 para atender uma ocorrência de queda de pessoa na trilha da Ponte do Esqueleto. De acordo com informações preliminares, a vítima participava de uma atividade de rope jump, que usa cordas que não esticam. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas a morte foi constatada no local.

De acordo com o portal g1, a queda foi de aproximadamente 40 metros. Uma testemunha relatou à Polícia Militar que funcionários da empresa responsável pela atividade teriam se esquecido de prender as cordas de segurança na cliente antes de lançá-la da ponte.

Ao g1, a PM afirmou que dois homens deixaram o local após o acidente, mas foram encontrados durante buscas realizadas com o apoio do helicóptero Águia em uma área de mata próxima. Ao todo, seis pessoas foram presas. O noivo da vítima, ainda de acordo com o portal de notícias, passou mal ao presenciar a ocorrência e precisou ser encaminhado a um pronto-socorro da região. A investigação foi encaminhada ao 2º Distrito Policial de Limeira.

Leia a matéria no Correio Braziliense.