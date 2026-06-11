Governo federal autoriza saída antecipada de servidores nos dias de jogo do Brasil na Copa

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Pronunciamento à Nação. Palácio da Alvorada, Brasília - DF. ?Foto: Ricardo Stuckert / PR (Ricardo Stuckert / PR)

O governo federal autorizou os servidores públicos a saírem até três horas mais cedo do trabalho nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU) na quarta-feira, 9, estabelece que as horas deixadas de trabalhar terão de ser compensadas, e os órgãos são obrigados a permanecer em funcionamento durante os jogos.

A norma abrange servidores públicos, empregados públicos, contratados temporários e estagiários em exercício na administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Os terceirizados também foram beneficiados.

Os horários de saída variam conforme o início de cada partida. Nos jogos marcados para as 14h, a ausência é permitida a partir das 11h; para jogos às 16h, a partir das 13h; às 17h, a partir das 14h; às 18h, a partir das 15h; e às 19h, a partir das 16h. Para partidas noturnas, a regra vale para quem tem expediente que se estende além do horário de início do jogo: nos jogos às 21h30, a saída é liberada a partir das 18h30, e nos jogos às 22h a partir das 19h.

A compensação das horas não trabalhadas deverá ser feita entre 3 de agosto e 30 de setembro de 2026. Quem não repuser as horas dentro do prazo terá desconto proporcional na remuneração.