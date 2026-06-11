Governo federal autoriza saída antecipada de servidores nos dias de jogo do Brasil na Copa
Saídas deverão ser compensadas em meses subsequentes. Medida foi publicada no Diário Oficial da União da quarta-feira (9)
Publicado: 11/06/2026 às 19:46
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Pronunciamento à Nação. Palácio da Alvorada, Brasília - DF. ?Foto: Ricardo Stuckert / PR (Ricardo Stuckert / PR)
O governo federal autorizou os servidores públicos a saírem até três horas mais cedo do trabalho nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU) na quarta-feira, 9, estabelece que as horas deixadas de trabalhar terão de ser compensadas, e os órgãos são obrigados a permanecer em funcionamento durante os jogos.
A norma abrange servidores públicos, empregados públicos, contratados temporários e estagiários em exercício na administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Os terceirizados também foram beneficiados.
Os horários de saída variam conforme o início de cada partida. Nos jogos marcados para as 14h, a ausência é permitida a partir das 11h; para jogos às 16h, a partir das 13h; às 17h, a partir das 14h; às 18h, a partir das 15h; e às 19h, a partir das 16h. Para partidas noturnas, a regra vale para quem tem expediente que se estende além do horário de início do jogo: nos jogos às 21h30, a saída é liberada a partir das 18h30, e nos jogos às 22h a partir das 19h.
A compensação das horas não trabalhadas deverá ser feita entre 3 de agosto e 30 de setembro de 2026. Quem não repuser as horas dentro do prazo terá desconto proporcional na remuneração.