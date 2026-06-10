Filho esclarece episódio com Ricardo Rocha e desmente prisão do pai no Galeão

De acordo com Ricardo Rocha Filho, o tetracampeão mundial desconhecia a dívida de R$ 2.414,57, sendo avisado no setor de imigração quando embarcava para Bogotá

Ricardo Rocha, ex-jogador do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

A notícia de uma suposta prisão do zagueiro Ricardo Rocha tomou conta do noticiário na tarde desta quarta-feira (10). De acordo com as notícias divulgadas por diversos veículos de comunicação, o tetracampeão foi preso no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. A ação seria o cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 16ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Ceará, por uma dívida por pensão alimentícia no valor de R$ 2.414,57.

Porém, segundo o relato de Ricardo Rocha Filho, filho do craque pernambucano, o que aconteceu foi bem diferente do que foi divulgado. De acordo com ele, o seu pai chegou pela manhã ao Galeão para embarcar para Bogotá, Colômbia, onde faria escala antes de chegar aos Estados Unidos.

No setor de imigração, o tetracampeão mundial foi avisado que não poderia embarcar por conta dessa dívida. Segundo Ricardinho, filho de Ricardo Rocha, a dívida era desconhecida pelo seu pai, sendo a diferença de uma correção recente feita na pensão alimentícia da filha do ex-jogador. Ao tomar conhecimento, Ricardo Rocha entrou em contato com o seu advogado e quitou imediatamente o valor de R$ 2.414,57.

Devido aos trâmites jurídicos e à espera pela autorização da liberação do juiz na vara cearense, Ricardo Rocha perdeu o voo para Bogotá que faria na manhã desta quarta-feira (10). Ainda de acordo com Ricardo Rocha Filho, a liberação do magistrado veio horas depois e por volta das 16h30, o tetracampeão embarcou para Bogotá, na Colômbia. “Ele não foi preso, como estão divulgado. Foi apenas um mal entendido e que foi resolvido imediatamente”, disse Ricardinho.

Da Colômbia, Ricardo Rocha embarca para os Estados Unidos, onde tem chegada prevista para 6h desta quinta-feira (horário de Brasília). O craque pernambucano vai participar de eventos e também da cobertura da Copa do Mundo 2026.