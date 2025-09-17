Atacante Douglas Costa tem prisão decretada por dívida de pensão alimentícia

Atacante Douglas Costa em partida pelo Sydney FC, do futebol australiano (DAVID GRAY / AFP)

O atacante Douglas Costa, de 35 anos, ex-Seleção Brasileira, teve prisão decretada, por falta de pagamento de pensão alimentícia, pela Justiça do Rio Grande do Sul. A decisão foi assinada pela juíza Sonáli da Cruz Zluhan, da 6ª Vara de Família de Porto Alegre, e determina detenção de 30 dias. O mandado ficará válido por dois anos e pode ser cumprido por qualquer oficial de Justiça ou autoridade policial.

De acordo com informações do GE, a dívida acumulada por Douglas Costa chega a R$ 492.965,29. O processo, que tramita em segredo de Justiça, não é o primeiro envolvendo o atacante. Em 2023, quando defendia o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, ele também teve prisão decretada pelo mesmo motivo.

SEM CLUBE

A questão judicial veio à tona no mesmo dia em que o jogador rescindiu contrato com o Sydney FC, da Austrália, em comum acordo. No clube, onde estava desde agosto de 2024, Douglas atuou em 25 partidas, marcou seis gols e deu oito assistências. A passagem aconteceu após um período de oito meses sem brilho no Fluminense.

CARREIRA



Revelado pelo Grêmio, Douglas Costa construiu carreira internacional de destaque no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, além de vestir as camisas de Bayern de Munique e Juventus. Retornou ao Tricolor Gaúcho em 2021, mas sua passagem foi marcada por críticas. Em seguida, transferiu-se para o LA Galaxy, onde permaneceu por duas temporadas.

Em 2023, voltou ao Brasil para atuar no Fluminense antes de se transferir ao futebol australiano. Pela Seleção Brasileira, o atacante esteve presente na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e entrou em campo em duas partidas, até a eliminação do Brasil nas quartas de final.