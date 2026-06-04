Vídeo: adolescente se emociona ao ouvir a voz da mãe pela primeira vez em oito anos

A perda total da audição ocorreu quando o jovem tinha apenas 6 anos de idade

O adolescente voltou a ouvir com o auxílio de um implante coclear (Reprodução/Redes sociais)

O silêncio que acompanhava a rotina do adolescente Kauan da Silva Titon, de 14 anos, chegou ao fim. Após oito anos sem ouvir qualquer estímulo sonoro, o adolescente conseguiu, com o auxílio de um implante coclear, escutar e reconhecer a voz de sua mãe, Ana Cristina da Silva.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento exato da ativação do aparelho, marcado por lágrimas e comoção.

A perda total da audição ocorreu quando Kauan tinha apenas 6 anos de idade, provocada por uma forte crise de epilepsia sofrida enquanto dormia. O episódio resultou em uma severa lesão cerebral.

Na época, pareceres médicos apontaram que a condição de surdez profunda do menino seria definitiva e irreversível. A partir daí, a família iniciou uma longa busca por uma alternativa de tratamento.