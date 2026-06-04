Medida que classifica PCC e CV como Organizações Terroristas entra em vigor nesta sexta (5)

No comunicado, os EUA disseram que o PCC e o CV "comandam milhares de integrantes" e são responsáveis por "ataques brutais" contra policiais, autoridades públicas e civis

Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio (MANDEL NGAN / AFP)

Entra em vigor nesta sexta-feira (5) a classificação das facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO, na sigla em inglês). A medida, anunciada através de um comunicado do governo dos Estados Unidos, foi adotada com base na seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade (Immigration and Nationality Act) e em uma ordem executiva do presidente Donald Trump.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, ressaltou no comunicado que o CV e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. No texto, os EUA disseram que os grupos “comandam milhares de integrantes” e são responsáveis por “ataques brutais” contra policiais, autoridades públicas e civis.

Ainda segundo o documento, a atuação das facções ultrapassa as fronteiras brasileiras e alcança outros países da região e os Estados Unidos.

Pesquisa

Uma pesquisa realizada pelo Atlas/Intel divulgada nesta semana mostra que 53% da população aprovam a medida adotada pelos norte-americanos, de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, enquanto quase 45% desaprovam a iniciativa.

Segundo a pesquisa, 48% enxergam a medida como um risco à soberania nacional, enquanto 45% consideram que a iniciativa pode fortalecer o combate ao crime organizado. Outros 7% avaliam que a decisão tem caráter apenas simbólico, sem efeitos concretos sobre a segurança pública.