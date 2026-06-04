"Mataram meu filho pela 3ª vez", diz pai de Henry Borel após perdão judicial a Monique

Declaração foi dada após a leitura da sentença que concedeu perdão judicial a Monique Medeiros, mãe de Henry Borel

"Mataram meu filho pela terceira vez", diz pai de Henry Borel, Leniel Borel (Reprodução/ Rede Sociais e Tomaz Silva/Agência Brasil)

Leniel Borel, pai de Henry Borel, reagiu com revolta à decisão que concedeu perdão judicial a Monique Medeiros após 10 dias de julgamento e extinguiu sua punibilidade pelo homicídio culposo do menino.

"E agora venho para vocês falar que mataram o meu filho pela terceira vez. O que foi falado ali agora é que a misoginia matou o Henry. O Henry representa essas milhares de crianças que são vítimas todo dia e, por causa de decisões como essa, se abre precedente para outras mães, genitoras, que possam matar os seus filhos, que possam permitir que seus filhos sejam mortos", declarou Leniel, durante entrevista para a imprensa, após o julgamento.

Inconformado com a decisão, ele completou: “Quem tinha o dever de garantir a proteção de Henry era Monique, que estava naquele apartamento com o Jairo”.

O assistente de acusação, Cristiano Medina, afirmou que pretende pedir a anulação da decisão com base em uma mudança feita nos quesitos apresentados aos jurados durante a votação. Segundo ele, antes da reformulação, Monique teria sido condenada nos mesmos moldes atribuídos a Jairinho.

Condenação

O julgamento do caso Henry Borel terminou na madrugada desta quinta-feira (4). O 2º Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, a 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo.



Mas a mãe do menino, Monique Medeiros, apesar de ter sido condenada a 1 ano e 4 meses de detenção em regime aberto, teve a punibilidade pelo homicídio culposo extinta em razão do perdão judicial concedido anteriormente na sentença. O perdão afasta a aplicação da pena mesmo após o reconhecimento do crime.

Relembre o caso

Henry Borel Medeiros tinha 4 anos quando foi assassinado, em março de 2021. Ele foi socorrido ao hospital pela mãe, Monique Medeiros, e pelo então marido dela, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como “Dr. Jairinho”. Eles afirmaram que Henry teria caído da cama e apresentado dificuldades para respirar, mas o menino já chegou à unidade de saúde sem vida.

O laudo apontou que a causa da morte foi uma hemorragia interna provocada por laceração hepática decorrente de ação contundente, ou seja, o fígado da criança se rompeu em razão de um forte impacto.