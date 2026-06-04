Caso Henry Borel: Jairinho é condenado a 43 anos e Monique recebe perdão judicial

Jairinho foi sentenciado a 43 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão. Ele também deve pagar R$ 400 mil em indenização por danos morais a Leniel Borel, pai de Henry

Jairinho e Monique Medeiros (Reprodução)

O ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, foi considerado culpado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, prática de tortura e coação no curso do processo pelo júri responsável pelo julgamento da morte de Henry Borel, no 2° Tribunal de Justiça da Capital, no Rio de Janeiro.

A decisão foi divulgada na madrugada desta quinta-feira (4), no final do 10º dia de julgamento. Jairinho foi sentenciado a 43 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão. Ele também deve pagar R$ 400 mil em indenização por danos morais a Leniel Borel, pai de Henry.

Jairinho foi absolvido de outras duas acusações de tortura. Ele respondia pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo.

A mãe da criança, Monique Medeiros, teve a acusação de homicídio doloso desclassificada para homicídio culposo, quando não existe a intenção de matar, além de ser condenada por omissão em relação às torturas sofridas pelo menino.

Monique recebeu perdão judicial pelo crime de homicídio e, pelo crime de omissão, foi sentenciada a 1 ano e 4 meses. No entanto, como tempo de prisão preventiva já foi cumprido, a pena foi considerada encerrada.

A mulher respondia pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tortura e coação no curso do processo. Cabe recurso.



Com informações do portal Metrópoles.