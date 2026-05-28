Gaeco deflagra 2ª fase da Carbono Oculto contra PCC no setor de combustíveis

Ação cumpre 55 mandados de busca e apreensão em quatro estados; alvos principais são empresários, operadores logísticos e laranjas que atuavam no esquema

A primeira fase da Operação Carbono Oculto foi deflagrada em agosto de 2025 (MPPA/Divulgação - Imagem meramente ilustrativa)

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de São Paulo, em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público, deflagrou nesta quinta-feira (28/05) a segunda fase da Operação Carbono Oculto.

O objetivo principal da ação é apurar o controle exercido pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) sobre o setor de combustíveis no país.

Ao todo, os agentes cumprem 55 mandados de busca e apreensão, que estão sendo executados simultaneamente em quatro estados: São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

De acordo com informações do portal G1, os alvos centrais desta fase são empresários do setor, operadores logísticos e "laranjas" utilizados pela organização criminosa para ocultar o patrimônio e lavar o dinheiro de origem ilícita.

A primeira fase da Operação Carbono Oculto foi deflagrada em agosto de 2025, quando as autoridades começaram a mapear a complexa rede financeira que interliga o mercado de combustíveis ao crime organizado.

As informações são do Correio Braziliense.