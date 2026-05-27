Em busca de delação, defesa de Vorcaro se reunirá com PGR nesta semana

Procuradores do caso aguardam novas informações repassadas pelo banqueiro, assim como documentos e provas relacionadas ao esquema de corrupção e seus envolvidos

Tudo leva a crer que Vorcaro vai contar agora tudo o que sabe (Divulgação)

Em uma nova frente de negociação, a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro busca fechar um acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR). Uma conversa com a PGR está prevista para ocorrer ainda esta semana. A informação foi revelada pela coluna da Malu Gaspar, do O Globo, e confirmada pelo Correio. A PGR decidiu oferecer mais uma chance para que o executivo conte tudo que sabe depois da Polícia Federal rejeitar por completo a proposta de delação premiada feita pelo empresário.

Os procuradores do caso aguardam novas informações repassadas por Vorcaro, assim como documentos e provas relacionadas ao megaesquema de corrupção e seus envolvidos. A expectativa da PGR é de que não sejam apresentadas provas relevantes, tendo em vista o comportamento do executivo com os investigadores da PF. Integrantes da PGR dizem que ele não apresentou nada muito significativo até agora. Todavia, a defesa espera apresentar provas suficientes para fechar o acordo.

Como mostrou a coluna Brasília-DF, publicada na edição de domingo (24/5) do Correio, tudo leva a crer que Vorcaro vai contar agora tudo o que sabe. E dois pontos pesam para aceitar colaborar com a Justiça: a crise pela qual passou Henrique Vorcaro, pai do ex-banqueiro, e a perspectiva de não sair tão cedo da cadeia.

A rejeição ao acordo de colaboração ocorreu por conta da ausência de informações relevantes e suspeitas de que ele tenta proteger pessoas próximas. Na mesma semana em que a Polícia Federal rejeitou a proposta de colaboração apresentada pelo banqueiro, o advogado José Luís Oliveira Lima deixou a defesa de Vorcaro.

Acusado da maior fraude bancária do país, Vorcaro está detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.