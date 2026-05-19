Podcast traz debate sobre Oriente Médio e antissemitismo nesta quarta (20), no Recife

Podcast Levante (Foto: Divulgação)

Recife recebe nesta quarta-feira (20) uma edição presencial e com plateia do Podcast Levante. O evento acontece às 20h, no Centro de Eventos Recife, na Imbiribeira, Zona Sul. Comandado pelos jornalistas Caio Blinder e Felipe Moura Brasil e pelo professor Samuel Feldberg, o programa debate a atual situação geopolítica do Oriente Médio e o combate ao antissemitismo.

Para a edição na capital, o terá como convidado André Lajst, cientista político e presidente-executivo da StandWithUs Brasil. O evento, produzido pela StandWithUs Brasil com apoio da Federação Israelita de Pernambuco (Fipe) e da Na amat Brasil, já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Os ingressos para o encontro estão disponíveis para venda na plataforma Sympla.

Serviço

Podcast Levante ao vivo

Caio Blinder, Felipe Moura Brasil e Samuel Feldberg convidam André Lajst

Dia 20/05/2026, quarta-feira, às 20h

Centro de Eventos Recife – Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) - Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 4861 – Imbiribeira – Recife/PE

Ingressos à venda na Sympla